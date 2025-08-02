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01.08.2025, 20:35

Пошлины Трампа: какие товары из Казахстана попали под удар

Новости Казахстана 0 632

Министерство торговли и интеграции Казахстана прокомментировало решение США ввести 25-процентные импортные пошлины на ряд товаров из РК. Несмотря на ограничения, страны продолжают переговоры по смягчению последствий, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Photo: Reuters
Photo: Reuters

США ввели пошлины на казахстанский экспорт

31 июля 2025 года действующий президент США Дональд Трамп подписал указы о введении импортных пошлин на продукцию из ряда стран, включая Казахстан. Согласно документу, опубликованному на сайте Белого дома, с 8 августа начнёт действовать ставка в размере 25 процентов на ряд товаров, поставляемых из РК.

Казахстан предложил США пути урегулирования

Министерство торговли и интеграции РК оперативно отреагировало на решение Вашингтона и заявило о продолжении переговоров. В июне стороны провели двустороннюю встречу, на которой казахстанская делегация направила официальный документ с предложением о:

  • развитии взаимовыгодного торгового партнёрства;

  • сохранении устойчивых поставок;

  • обеспечении справедливого доступа на рынки обеих стран.

В министерстве подчеркнули, что Казахстан выступает за конструктивный диалог, а американская сторона выразила готовность к дальнейшим консультациям. Переговоры продолжаются в рамках расширенного двустороннего торгово-экономического диалога.

Какие товары попали под пошлины

По оценкам Минторговли, под действие новых американских тарифов подпадает лишь 4,8% казахстанского экспорта. Основные экспортные позиции — нефть, уран, серебро, тантал, титан, бериллий и ферросплавы — не затронуты и продолжат поставляться без ограничений.

Пошлины будут распространяться на:

  • жёлтый фосфор,

  • ферросилиций,

  • линзы,

  • пшеничную клейковину (глютен),

  • аммиачную селитру (нитрат аммония).

Объёмы поставок: данные за полугодие

По информации ведомства, за первое полугодие 2025 года Казахстан поставил в США:

  • 2,2 тыс. тонн жёлтого фосфора (при общем производстве 43 тыс. тонн);

  • 1 482,6 тонны ферросилиция (от общего производства 41,8 тыс. тонн);

  • 6,5 тыс. тонн глютена (на сумму около 8,12 млн долларов);

  • поставки аммиачной селитры не осуществлялись и не запланированы.

Позиция США: тарифы — не против Казахстана

Президент США Дональд Трамп заранее уведомил Казахстан о планируемых мерах. В письме, направленном главе государства Касым-Жомарту Токаеву, он подчеркнул, что цель новых пошлин — устранение торгового дисбаланса, который, по мнению американской стороны, угрожает национальной экономике и безопасности.

«Пожалуйста, поймите, что эти тарифы необходимы для исправления торговых барьеров», — заявил Трамп.

Вывод: Казахстан не теряет диалоговый формат

Несмотря на введение ограничений, казахстанская сторона демонстрирует настрой на дальнейшее сотрудничество. Минторговли подчёркивает, что большинство экспортируемых в США стратегических товаров по-прежнему не подлежат пошлинам. Официальные предложения уже направлены, и переговоры продолжаются. В перспективе страны могут выработать решения, которые учтут экономические интересы обеих сторон.

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