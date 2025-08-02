Пошлины Трампа: какие товары из Казахстана попали под удар

Министерство торговли и интеграции Казахстана прокомментировало решение США ввести 25-процентные импортные пошлины на ряд товаров из РК. Несмотря на ограничения, страны продолжают переговоры по смягчению последствий, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
31 июля 2025 года действующий президент США Дональд Трамп подписал указы о введении импортных пошлин на продукцию из ряда стран, включая Казахстан. Согласно документу, опубликованному на сайте Белого дома, с 8 августа начнёт действовать ставка в размере 25 процентов на ряд товаров, поставляемых из РК.
Министерство торговли и интеграции РК оперативно отреагировало на решение Вашингтона и заявило о продолжении переговоров. В июне стороны провели двустороннюю встречу, на которой казахстанская делегация направила официальный документ с предложением о:
развитии взаимовыгодного торгового партнёрства;
сохранении устойчивых поставок;
обеспечении справедливого доступа на рынки обеих стран.
В министерстве подчеркнули, что Казахстан выступает за конструктивный диалог, а американская сторона выразила готовность к дальнейшим консультациям. Переговоры продолжаются в рамках расширенного двустороннего торгово-экономического диалога.
По оценкам Минторговли, под действие новых американских тарифов подпадает лишь 4,8% казахстанского экспорта. Основные экспортные позиции — нефть, уран, серебро, тантал, титан, бериллий и ферросплавы — не затронуты и продолжат поставляться без ограничений.
Пошлины будут распространяться на:
жёлтый фосфор,
ферросилиций,
линзы,
пшеничную клейковину (глютен),
аммиачную селитру (нитрат аммония).
По информации ведомства, за первое полугодие 2025 года Казахстан поставил в США:
2,2 тыс. тонн жёлтого фосфора (при общем производстве 43 тыс. тонн);
1 482,6 тонны ферросилиция (от общего производства 41,8 тыс. тонн);
6,5 тыс. тонн глютена (на сумму около 8,12 млн долларов);
поставки аммиачной селитры не осуществлялись и не запланированы.
Президент США Дональд Трамп заранее уведомил Казахстан о планируемых мерах. В письме, направленном главе государства Касым-Жомарту Токаеву, он подчеркнул, что цель новых пошлин — устранение торгового дисбаланса, который, по мнению американской стороны, угрожает национальной экономике и безопасности.
«Пожалуйста, поймите, что эти тарифы необходимы для исправления торговых барьеров», — заявил Трамп.
Несмотря на введение ограничений, казахстанская сторона демонстрирует настрой на дальнейшее сотрудничество. Минторговли подчёркивает, что большинство экспортируемых в США стратегических товаров по-прежнему не подлежат пошлинам. Официальные предложения уже направлены, и переговоры продолжаются. В перспективе страны могут выработать решения, которые учтут экономические интересы обеих сторон.
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