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02.08.2025, 08:05

Казгидромет предупредил: экстремальная жара и грозы затронут Казахстан с 2 августа

Новости Казахстана 0 366

Казгидромет объявил штормовое предупреждение на 2 августа для Астаны, Алматы и 17 областей. В Мангистау ожидается жара до +44 °C, в других регионах прогнозируют грозы, град и шквалы с порывами ветра до 28 м/с. Одновременно сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность по всей стране, сообщает Lada.kz  со ссылкой на  на пресс-службу "Казгидромет".

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Синоптики РГП «Казгидромет» объявили штормовое предупреждение на 2 августа сразу в 17 областях страны, а также в столице и Алматы. Причиной стали экстремальные температуры, сильный ветер, грозы и высокая пожароопасность.

В Мангистауской области с 2 по 9 августа ожидается сильная жара: температура воздуха поднимется до +37…+42 °C, на юге региона — до +44 °C. Это может привести к чрезвычайной пожароопасности.

В Жетысуской области, включая Талдыкорган и горные районы, прогнозируются сильные дожди, град и шквалы. Ветер юго-западный с порывами до 23–28 м/с. Пожарная опасность останется чрезвычайно высокой.

Абайскую область также накроют грозы и шквальный ветер. Ожидаются порывы до 28 м/с. Южные и центральные районы региона входят в зону чрезвычайной пожароопасности.

В Восточно-Казахстанской области синоптики прогнозируют грозы, град и шквальные усиления ветра до 28 м/с. Особенно напряжённой остаётся ситуация в районе Усть-Каменогорска, где также сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

В Кызылординской области гроз не ожидается, но почти по всей территории уровень пожарной опасности остаётся высоким или чрезвычайным.

Акмолинская область — одна из самых нестабильных по погодным условиям. Здесь возможны дожди с градом, шквальный ветер и туман в ночное и утреннее время. Порывы ветра — до 28 м/с. В Кокшетау ночью и утром возможны грозы и ветер до 18 м/с. Пожарная опасность — высокая и чрезвычайная.

В Северо-Казахстанской области ночью ожидаются грозы, днём — шквальный ветер до 20 м/с. В Петропавловске также прогнозируются грозы и ветер до 20 м/с. Утром возможен туман. Пожарная опасность остаётся высокой.

В Алматинской области в горах, на севере и юге региона ожидаются грозы. Ветер западный, с порывами до 23 м/с. Пожароопасность — чрезвычайная. В Алматы и Конаеве также прогнозируются грозы и ветер до 18 м/с.

В Туркестанской области с 2 по 10 августа температура воздуха достигнет +38…+43 °C. В горных районах возможны грозы. В Шымкенте и Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Аналогичная ситуация ожидается в Павлодарской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Улытауской, Карагандинской, Жамбылской, Костанайской областях. Там прогнозируются грозы, град, шквалы с порывами ветра до 20–23 м/с. Уровень пожарной опасности варьируется от высокого до чрезвычайного.

Рекомендации населению:

  • избегать нахождения под прямыми солнечными лучами в жаркое время суток;

  • носить головные уборы, использовать солнцезащитные средства;

  • не разводить костры и соблюдать меры противопожарной безопасности;

  • не укрываться от грозы под деревьями и металлическими конструкциями;

  • следить за обновлениями прогноза погоды и предупреждениями местных служб.

Штормовые предупреждения продлятся как минимум до конца недели, в ряде регионов — до 9 августа.

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