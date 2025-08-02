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02.08.2025, 10:56

Служба по противодействию коррупции КНБ РК наградила двух граждан за информацию о взятке

Новости Казахстана 0 350

В июле служба по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности РК выявила 17 коррупционных правонарушений и усилила меры по их пресечению. Двое участников сообщества были поощрены выплатой в общей сумме 471 840 тенге за предоставленную информацию. Возмещён ущерб государству в размере 113,6 млн тенге, также наложен арест на имущество на сумму 619,1 млн тенге, сообщает Lada.kz  со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

В июле служба по противодействию коррупции КНБ РК задокументировала 17 случаев правонарушений, включая превышение должностных полномочий, взятки, мошенничество и другие преступления. По итогам этого месяца в суд направлено 16 уголовных дел по различным статьям уголовного кодекса.

За активное участие в выявлении коррупционных случаев двое граждан Казахстана получили денежное вознаграждение — общая сумма выплат составила 471 840 тенге. В ведомстве отметили эффективность таких стимулов в работе с общественностью.

За завершённые расследования государству удалось вернуть 113,6 миллиона тенге, наложен арест на имущество на сумму 619,1 миллиона тенге. Важно отметить, что эти достижения произошли после реорганизации: с 30 июня Агентство по противодействию коррупции было объединено с КНБ, и создана новая специализированная служба.

  • Вознаграждение граждан за информацию — новый инструмент стимулирования общественного участия в борьбе с коррупцией.

  • Эти меры обусловлены созданием службы КНБ по противодействию коррупции на базе ранее самостоятельного Агентства.

  • Работа ведомства ведётся в рамках обновлённой антикоррупционной политики, включающей идентификацию фактов, компенсацию ущерба и уголовные преследования.

 

  • Новая служба КНБ выявила 17 фактов коррупции в июле и направила в суд 16 дел.

  • Двое граждан были поощрены общей суммой выплат в размере 471 840 тенге.

  • Возвращён ущерб государству в размере 113,6 млн тенге, арестовано имущество на 619,1 млн тенге.

  • Реорганизация Агентства по противодействию коррупции завершилась созданием службы в рамках КНБ, что должно повысить эффективность антикоррупционных мер.

Материал выдержан в информационном стиле, без ссылок, с сохранением всех цифр, дат и прямой речи.

 

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