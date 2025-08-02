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02.08.2025, 11:05

Кому можно, а кому нельзя скрывать лицо: разъяснение от полиции Алматы

Новости Казахстана 0 587

В Алматы разъяснили правила ношения одежды, закрывающей лицо, в общественных местах. Под запрет попадают балаклавы, никабы, маски и другие предметы, полностью скрывающие лицо. Исключения касаются медицинских, погодных, служебных и культурных случаев, сообщает Lada.kz  со ссылкой на Zakon.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

В Департаменте полиции Алматы напомнили о действующем законодательном запрете на ношение предметов одежды, полностью закрывающих лицо в общественных местах. Эти меры направлены на обеспечение общественной безопасности и быструю идентификацию личности.

Под ограничение подпадают балаклавы, никабы, плотные маски и другие элементы одежды, закрывающие лицо полностью. Однако существуют исключения. Разрешено ношение подобных предметов в следующих случаях:

  • по медицинским показаниям;

  • при суровых погодных условиях;

  • в процессе выполнения служебных обязанностей;

  • при участии в спортивных, культурных или массовых мероприятиях.

Руководитель Управления местной полицейской службы Алматы Серик Шумаев отметил:

«Основной целью нововведений является обеспечение возможности быстрой и точной идентификации личности. Под ограничение подпадают лишь те элементы одежды, которые полностью скрывают лицо».

Полиция также подчеркнула, что введение запрета не нарушает права граждан на свободу вероисповедания. Одежда, частично закрывающая лицо, но не мешающая идентификации — например, хиджаб, шейла или химар — не подпадает под действие ограничений.

Информирование населения о новых правилах будет продолжено. Профилактические меры, по словам представителей полиции, направлены не на репрессии, а на повышение уровня безопасности и прозрачности в общественных местах.

Основные положения

  • Запрещено ношение одежды, полностью закрывающей лицо, в общественных местах;

  • Под запрет попадают балаклавы, никабы, плотные маски;

  • Исключения предусмотрены для медицинских, погодных, служебных и культурных ситуаций;

  • Одежда, не мешающая идентификации, разрешена.

В условиях роста угроз общественной безопасности органы правопорядка усиливают меры по идентификации граждан в общественных местах. Новый порядок ношения закрытой одежды направлен на предотвращение правонарушений и обеспечение безопасности, при этом сохраняя уважение к правам граждан. 

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