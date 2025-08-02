Врезалась в дерево и столб: в Алматы пострадала девушка на Chrysler

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1 августа 2025 года в Турксибском районе Алматы женщина за рулём Chrysler не справилась с управлением и врезалась в дерево и затем в столб. В результате происшествия 20‑летнюю водительницу доставили в больницу. По факту ДТП начато расследование сотрудниками районной полиции, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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Вечером 1 августа 2025 года в Турксибском районе Алматы произошло ДТП с участием молодого водителя, управляя автомобилем марки Chrysler. Девушка, которой 20 лет, направлялась по улице Майлина в северном направлении, но потеряла контроль над машиной и врезалась сначала в дерево, а затем — в столб уличного освещения. В результате происшествия ее госпитализировали в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи.

Пресс-служба Департамента полиции Алматы подтвердила факт происшествия и отметила, что водитель из‑за удара нуждалась в медицинской помощи. Сейчас расследованием случившегося занимаются сотрудники Управления полиции Турксибского района города.