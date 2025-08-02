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02.08.2025, 14:18

Появились сообщения о возможном задержании вице-министра транспорта Казахстана

Новости Казахстана 0 510

Сразу несколько Telegram‑каналов сообщили о задержании вице‑министра транспорта Сатжана Аблалиева по подозрению во взяточничестве. Официального подтверждения пока нет,  сотрудники Минтранса и КНБ не дали комментариев. Однако источник   Tengrinews.kz  подтвердил, что Аблалиев находится под подозрением, но подробности не разглашаются, сообщает Lada.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Сообщается, что правоохранительные органы задержали вице‑министра транспорта Сатжана Аблалиева по подозрению в получении взятки. Эта информация появилась сначала в Telegram‑каналах и была подтверждена неназванным источником Tengrinews. Официальных комментариев от министерства транспорта и Комитета нацбезопасности пока не поступало.

Сатжан Аблалиев занимает пост вице‑министра транспорта с октября 2023 года. До этого он работал заместителем акима Северо‑Казахстанской области и трудился в Комитете автомобильных дорог. Родился в 1970 году в Атырауской области, окончил Алматинский автомобильно‑дорожный институт и КазУПС.

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