Появились сообщения о возможном задержании вице-министра транспорта Казахстана

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Сразу несколько Telegram‑каналов сообщили о задержании вице‑министра транспорта Сатжана Аблалиева по подозрению во взяточничестве. Официального подтверждения пока нет, сотрудники Минтранса и КНБ не дали комментариев. Однако источник Tengrinews.kz подтвердил, что Аблалиев находится под подозрением, но подробности не разглашаются, сообщает Lada.kz .

Фото pixabay.com

Сообщается, что правоохранительные органы задержали вице‑министра транспорта Сатжана Аблалиева по подозрению в получении взятки. Эта информация появилась сначала в Telegram‑каналах и была подтверждена неназванным источником Tengrinews. Официальных комментариев от министерства транспорта и Комитета нацбезопасности пока не поступало.

Сатжан Аблалиев занимает пост вице‑министра транспорта с октября 2023 года. До этого он работал заместителем акима Северо‑Казахстанской области и трудился в Комитете автомобильных дорог. Родился в 1970 году в Атырауской области, окончил Алматинский автомобильно‑дорожный институт и КазУПС.