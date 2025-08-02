Циклон и антициклон разделят Казахстан 3 августа: прогноз резких погодных контрастов

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Синоптики предупреждают: 3 августа в Казахстане ожидается резкое разделение погодных условий. На запад, северо-запад, юг и центр республики окажет влияние антициклон — там будет сухо и жарко. В то же время восточные и юго-восточные регионы попадут в зону действия циклона, где возможны дожди, грозы и град, сообщает Lada.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Фото из архива Lada.kz

По данным РГП «Казгидромет», 3 августа Казахстан окажется под одновременным воздействием противоположных атмосферных процессов. Антициклон принесёт жаркую и сухую погоду в западные, южные и центральные области, тогда как восток и юго-восток страны окажутся во власти циклона — там ожидаются осадки, грозы, порывистый ветер и в некоторых районах град.

Также прогнозируется усиление ветра по всей территории страны. В восточных и юго-восточных регионах не исключены шквалы, а в юго-западной части возможны пыльные бури. В утренние и ночные часы в северных и северо-западных районах местами может наблюдаться туман.

Региональные прогнозы:

Атырауская область: сильная жара, температура воздуха поднимется до +35…+39 °C.

Мангистауская область: до +40 °C.

Западно-Казахстанская область (юг и центр): от +35 до +37 °C.

На востоке и юго-востоке: дожди, грозы, местами возможен град. В горах — осадки с усиленным ветром.

Пожароопасность:

Высокая и чрезвычайная степень пожароопасности сохраняется в Абайской, Жамбылской, Костанайской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской и других областях. В этих регионах из-за сухой погоды и высокой температуры риск возникновения природных пожаров остаётся крайне высоким.

Погода в крупных городах: