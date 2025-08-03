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02.08.2025, 21:40

Пропавшую в Шымкенте девушку нашли мертвой в мусорном баке

Новости Казахстана 0 390

В одном из мусорных контейнеров Шымкента обнаружено тело молодой женщины, которая числилась пропавшей без вести с 21 июля. По факту убийства возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Оtyrar.kz.

Фото: instagram/volontery_almaty_lider.kz
Фото: instagram/volontery_almaty_lider.kz

Пропажа и трагическая находка

26-летняя Дияна Тастанбековна Онгарбаева пропала в районе Нурсат 21 июля. После того как она покинула свой дом, её местонахождение оставалось неизвестным. Волонтёры организации LIDER.KZ распространили информацию о её розыске в социальных сетях, в частности — в Instagram.

Позднее представители полиции сообщили, что тело девушки было обнаружено в мусорном баке. По предварительной информации, оно было выброшено туда после совершения убийства.

Подозреваемый установлен и задержан

В управлении полиции Шымкента уточнили, что следственные органы оперативно установили личность подозреваемого. Он задержан и заключён под стражу.

«В результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена, он задержан и водворён в следственный изолятор. В настоящее время проводится всестороннее расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в ведомстве.

Полиция предостерегает от распространения фейков

Правоохранители напомнили, что распространение ложной информации, особенно в резонансных делах, квалифицируется как уголовное преступление и может повлечь серьёзную ответственность.

«Распространение заведомо ложной информации является уголовно наказуемым деянием и влечёт за собой ответственность в соответствии с законодательством», — подчеркнули в полиции.

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