Встреча глав МИД Казахстана и Кыргызстана прошла в Чолпон-Ате

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Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу в рамках официального визита в Кыргызскую Республику встретился с главой МИД КР Жээнбеком Кулубаевым, передает Lada.kz со ссылкой на агентство Kazinform .

Фото: МИД КР

Согласно информации МИД Кыргызской Республики, в рамках встречи были обсуждены приоритетные направления кыргызско-казахстанского взаимодействия в таких сферах, как политика, экономика и торговля, транспорт и транзит, водные и энергетические ресурсы, культура, гуманитарные вопросы и миграция. Также стороны обменялись мнениями по сотрудничеству в международных и региональных структурах.

Собеседники выразили взаимное удовлетворение текущим уровнем политического диалога между странами, подчеркнув устойчивую динамику контактов на высшем уровне. Подтверждено стремление обеих сторон к дальнейшему углублению и расширению двустороннего партнёрства.

Главное внимание в ходе переговоров было уделено вопросам активизации торгово-экономического сотрудничества, реализации совместных инвестиционных проектов, модернизации пунктов пропуска на границе между Кыргызстаном и Казахстаном, а также обеспечению свободного передвижения товаров и граждан.

Мурат Нуртлеу и Жээнбек Кулубаев рассмотрели ход исполнения договорённостей, достигнутых руководителями двух государств и правительств, а также обсудили подготовку двусторонних мероприятий и визитов, запланированных до конца года. В частности, акцент был сделан на подготовке официального визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Кыргызскую Республику.

По итогам переговоров главы внешнеполитических ведомств парафировали ряд документов в преддверии седьмого заседания Высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана, которое пройдёт под председательством президентов двух стран в ближайшее время.

