Как теперь будут кастрировать педофилов в Казахстане?

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Министерство здравоохранения Казахстана внесло изменения в порядок проведения химической кастрации осуждённых до их освобождения из мест лишения свободы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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Что предполагают новые правила?

Согласно проекту приказа, предлагается внедрить норму, согласно которой химическая кастрация будет применяться за шесть месяцев до выхода на свободу лиц, осуждённых за сексуальные преступления.

Кроме того, не позднее чем за двенадцать месяцев до предполагаемой даты освобождения материалы дела должны быть направлены в суд для проведения судебно-психиатрической экспертизы. Она необходима для установления наличия у осуждённого психических расстройств или склонности к сексуальному насилию.

Проект приказа размещён на сайте нормативно-правовых актов и доступен для общественного обсуждения до 18 августа 2025 года.