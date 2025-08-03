Мотоциклист погиб после столкновения с патрульной машиной недалеко от Караганды

Авария со смертельным исходом произошла на трассе "Алматы-Екатеринбург", сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
ДТП со смертельным исходом произошло утром, 3 августа 2025 года. Мотоциклист, двигаясь в сторону Балхаша, врезался в патрульную машину Kia Sportage.
"42-летний мотоциклист скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело", – рассказал замначальника департамента полиции Карагандинской области Жаскайрат Каиров.
По факту трагедии назначены соответствующие экспертизы. Правоохранители выясняют все обстоятельства ЧП.
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