Ипотечный пик: казахстанцы штурмуют банки в погоне за жильем

Общий объем ипотечных займов: почти 6,4 трлн тенге

На 1 июля 2025 года общий объем задолженности населения по ипотечным кредитам достиг 6,38 трлн тенге. Это на 14,7% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Рост объясняется как увеличением стоимости недвижимости, так и желанием граждан успеть приобрести жилье до возможного ужесточения условий кредитования.

Лидеры по объему ипотек: Астана и Алматы

Наибольшее количество ипотечных займов зафиксировано в столице — Астане. Объем выданных здесь кредитов составил 1,8 трлн тенге, что на 12,3% больше, чем в июле 2024 года.

Следом идет Алматы с показателем 1,6 трлн тенге. Однако темпы прироста в южной столице оказались значительно выше — плюс 22,2% за год, что может быть связано с оживлением рынка новостроек и высоким спросом на вторичное жилье.

Региональная динамика: активность в крупных и промышленных центрах

Третье место по объему ипотечных займов занимает Карагандинская область — 383,7 млрд тенге (+6,03%). Также в топ-5 вошли Шымкент с 357,02 млрд тенге (+18,6%) и Актюбинская область — 261,9 млрд тенге (+12,3%). Эти регионы демонстрируют уверенный рост, особенно Шымкент, где темпы увеличения выданных кредитов близки к алматинским.

Аутсайдеры рейтинга: Ұлытау и Жетісу

Существенно меньшую активность на ипотечном рынке показывают Ұлытау и Жетісу. В Ұлытау объем ипотечных займов составил всего 17,6 млрд тенге, хотя и увеличился в 2,4 раза по сравнению с предыдущим годом. В Жетісу сумма достигла 57,02 млрд тенге (+1,6 раза). Это может быть связано как с меньшей плотностью населения, так и с ограниченным предложением жилья.