Пятилетний ребенок утонул в оросительном канале в Акмолинской области

Қазақ тіліне аудару

Тело ребенка без признаков жизни было извлечено из канала его родственником, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform .

Фото: yandex.kz

О трагедии, которая произошла 3 августа, рассказали в пресс-службе ДЧС Акмолинской области.

— В 12.38 в городе Косшы по ул. Нура-Ишим из оросительного канала «Нура-Есиль» был извлечен родственником ребенок 2020 г. р. в одежде без признаков жизни. Обстоятельство гибели устанавливается. Силы и средства ДЧС не привлекались, — сообщил официальный представитель ДЧС региона Ерсаин Койшибаев.

По предварительной информации, малыш мог упасть в канал.

В департаменте по ЧС также сообщили, что оросительный канал «Нура-Есиль» предназначен для переброски части стока реки Нура в Есиль для водоснабжения Астаны технической водой и орошения прилегающих к каналу земель. Он входит в число стратегических объектов.

Всего с начала года в Акмолинской области произошло уже 19 несчастных случаев на воде.