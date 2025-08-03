Токаев поручил запретить в верхней зоне Алматы строительство многоквартирных ЖК

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Дархан Сатыбалды проинформировал Президента об итогах и перспективах социально-экономического развития мегаполиса. А также доложил о полицентричном развитии города, обеспечивающем снижение нагрузки на центральные районы, равномерное распределение городской инфраструктуры и создание комфортной среды.

Отдельное внимание акимом было уделено созданию транспортного каркаса, формирующего эффективную связанность районов и повышающего доступность общественного транспорта.

Касым-Жомарт Токаев поручил главе мегаполиса ввести мораторий на строительство многоквартирных жилых комплексов и точечную застройку в верхней части города, за исключением объектов социальной инфраструктуры и туристического кластера, предусмотренных Генеральным планом. А также незамедлительно внести в Генеральный план изменения, направленные на усиление природоохранных мер, сбалансированное развитие городской среды и защиту предгорий от застройки.

