Жара придет на запад: какой будет погода в Казахстане в понедельник

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Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали казахстанцам, какая в понедельник, 4 августа 2025 года, ожидается погода, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото из архива Lada.kz

Синоптики сообщают, что большая часть страны будет находиться под влиянием северного антициклона. Благодаря нему в Казахстане ожидается погода без осадков.

"Лишь на востоке и юго-востоке страны под влиянием уходящего циклона пройдут дожди с грозами. По республике ожидается усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей, ночью и утром на севере страны – туман", – рассказали синоптики.

Сильная жара ожидается на западе страны: днем в Атырауской области температура воздуха поднимется до +35+39°, в Мангистауской области будет еще выше - до +38+40°.

В Западно-Казахстанской области столбики термометров поднимутся также до +35+38°, а на западе Актюбинского региона – до +36°.