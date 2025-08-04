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03.08.2025, 19:02

Жара придет на запад: какой будет погода в Казахстане в понедельник

Новости Казахстана 0 511

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали казахстанцам, какая в понедельник, 4 августа 2025 года, ожидается погода, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото из архива Lada.kz
Фото из архива Lada.kz

Синоптики сообщают, что большая часть страны будет находиться под влиянием северного антициклона. Благодаря нему в Казахстане ожидается погода без осадков.

"Лишь на востоке и юго-востоке страны под влиянием уходящего циклона пройдут дожди с грозами. По республике ожидается усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей, ночью и утром на севере страны – туман", – рассказали синоптики.

Сильная жара ожидается на западе страны: днем в Атырауской области температура воздуха поднимется до +35+39°, в Мангистауской области будет еще выше - до +38+40°.

В Западно-Казахстанской области столбики термометров поднимутся также до +35+38°, а на западе Актюбинского региона – до +36°. 

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