Казахстан и семь стран ОПЕК+ намерены увеличить объем добычи нефти в сентябре

Страны приняли такое решение с учетом стабильных перспектив мировой экономики и текущих благоприятных рыночных показателей, отраженных в низких запасах нефти, говорится в сообщении.

- Также в соответствии с согласованным 5 декабря 2024 года решением о начале постепенного и гибкого возврата добровольных корректировок на 2,2 млн баррелей в сутки с 1 апреля 2025 года, восемь стран-участниц проведут корректировку добычи на 547 тыс. баррелей в сутки в сентябре 2025 года с требуемого уровня добычи в августе 2025 года. Это эквивалентно четырем ежемесячным повышениям, как показано в таблице ниже. Поэтапная отмена дополнительных добровольных корректировок добычи может быть приостановлена или отменена в зависимости от меняющихся рыночных условий. Такая гибкость позволит группе продолжать поддерживать стабильность нефтяного рынка", - сообщается в пресс-релизе.