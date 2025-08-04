Обучение в частных школах Казахстана: какие расценки ждут родителей в новом учебном году

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Стоимость обучения в частных школах Казахстана на 2025/2026 учебный год варьируется в зависимости от региона, уровня учебного заведения, образовательной программы и предоставляемых условий. Диапазон цен – от 30 тысяч до 1,5 млн тенге в месяц. В лидерах по количеству частных школ – Алматы, Астана, Шымкент, Актобе и Атырау. Ниже – детальный обзор по городам, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: YouTube

Северный Казахстан: Петропавловск, Костанай, Павлодар, Кокшетау

Петропавловск

Обучение в частной начальной школе обойдется родителям в среднем в 120 тысяч тенге в месяц. В стоимость входит питание, обучение проводится по сингапурской методике.

Костанай

Месячная плата – от 65 до 120 тысяч тенге. Частные школы ориентированы на изучение иностранных языков и бизнес-дисциплин.

Павлодар

Стоимость – от 90 до 170 тысяч тенге в месяц. Некоторые учреждения предоставляют скидки при оплате за год.

Кокшетау

Обучение стоит около 170 тысяч тенге. В цену включено питание и помощь учителей при выполнении домашних заданий.

Западный Казахстан: Актобе, Уральск, Атырау, Актау

Актобе

Базовая стоимость – 85–90 тысяч тенге. Специализированные школы (например, с сингапурской методикой) – от 125 тысяч тенге, старшие классы – до 200 тысяч тенге. Включены питание, бассейн, кружки, английский язык и естествознание.

Уральск

Цены начинаются от 50 тысяч тенге. В школах с питанием и дополнительными услугами – 150–170 тысяч тенге.

Атырау

Один из самых высоких ценников: 100–250 тысяч тенге за стандартные школы и до 1,2 млн тенге в международных. Предоставляются образовательные гранты.

Актау

Месячная плата колеблется от 70 до 280 тысяч тенге в зависимости от формата.

Восточный Казахстан: Усть-Каменогорск и Семей

Усть-Каменогорск

Работают две крупные частные школы. Средняя стоимость – 280 тысяч тенге.

Семей

Широкий ценовой диапазон – от 40 до 110 тысяч тенге, средняя плата – 60–70 тысяч тенге. Дополнительные расходы на питание и кружки – 15–20 тысяч тенге.

Центральный Казахстан: Караганда, Жезказган, Конаев, Талдыкорган

Караганда

Стоимость – от 80 до 150 тысяч тенге, в среднем – 120 тысяч тенге.

Жезказган

Средний ценник – около 100 тысяч тенге.

Конаев

Начальная школа обучает бесплатно (по госзаказу), с 5 по 11 класс – от 30 тысяч тенге в месяц. Доступны кружки и языковые программы.

Талдыкорган

Начальная школа с питанием и полным днем – 85 тысяч тенге, старшие классы без питания – 98 тысяч тенге.

Южный Казахстан: Кызылорда, Тараз, Туркестан, Шымкент

Кызылорда

Минимальная стоимость – от 15 до 50 тысяч тенге.

Тараз

Начальные классы – 57 тысяч тенге, старшие – около 60 тысяч тенге. Общий диапазон – 35–60 тысяч тенге.

Туркестан

Цены – от 50 до 150 тысяч тенге в месяц.

Шымкент

Широкий выбор: от 35 тысяч тенге (госпрограмма с доплатой за питание) до 170 тысяч тенге за школы с углублённым обучением. Международные школы – 245–260 тысяч тенге.

Мегаполисы: Астана и Алматы

Астана

Вариативность цен впечатляет – от 97 500 тенге до 1,4–1,5 млн тенге.

Бюджетный сегмент – до 200 тысяч тенге

Средний – 300–400 тысяч тенге

Премиум – от 800 тысяч тенге

Алматы

Обучение стоит от 125 тысяч тенге до 1,4 млн тенге.

Бюджет – до 350 тысяч тенге

Средний – от 350 до 600 тысяч тенге

Премиум – от 800 тысяч тенге

Средняя стоимость по регионам

По данным Министерства просвещения РК:

Север : около 1,2 млн тенге в год

Юг : около 491 тысяч тенге в год

Восток : примерно 903 тысяч тенге

Запад : свыше 1 млн тенге

Центр : более 960 тысяч тенге

Шымкент : в среднем 871 тысяч тенге

Алматы : 1,9 млн тенге

Астана: 2,3 млн тенге

Тенденции: растущий спрос несмотря на высокие цены

В Министерстве просвещения отмечают, что интерес к частным школам неуклонно растёт, особенно в крупных городах. Родители готовы платить за комфортные условия, углублённое обучение и международные стандарты образования.