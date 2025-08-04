Обучение в частных школах Казахстана: какие расценки ждут родителей в новом учебном году

Стоимость обучения в частных школах Казахстана на 2025/2026 учебный год варьируется в зависимости от региона, уровня учебного заведения, образовательной программы и предоставляемых условий. Диапазон цен – от 30 тысяч до 1,5 млн тенге в месяц. В лидерах по количеству частных школ – Алматы, Астана, Шымкент, Актобе и Атырау. Ниже – детальный обзор по городам, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
Петропавловск
Обучение в частной начальной школе обойдется родителям в среднем в 120 тысяч тенге в месяц. В стоимость входит питание, обучение проводится по сингапурской методике.
Костанай
Месячная плата – от 65 до 120 тысяч тенге. Частные школы ориентированы на изучение иностранных языков и бизнес-дисциплин.
Павлодар
Стоимость – от 90 до 170 тысяч тенге в месяц. Некоторые учреждения предоставляют скидки при оплате за год.
Кокшетау
Обучение стоит около 170 тысяч тенге. В цену включено питание и помощь учителей при выполнении домашних заданий.
Актобе
Базовая стоимость – 85–90 тысяч тенге. Специализированные школы (например, с сингапурской методикой) – от 125 тысяч тенге, старшие классы – до 200 тысяч тенге. Включены питание, бассейн, кружки, английский язык и естествознание.
Уральск
Цены начинаются от 50 тысяч тенге. В школах с питанием и дополнительными услугами – 150–170 тысяч тенге.
Атырау
Один из самых высоких ценников: 100–250 тысяч тенге за стандартные школы и до 1,2 млн тенге в международных. Предоставляются образовательные гранты.
Актау
Месячная плата колеблется от 70 до 280 тысяч тенге в зависимости от формата.
Усть-Каменогорск
Работают две крупные частные школы. Средняя стоимость – 280 тысяч тенге.
Семей
Широкий ценовой диапазон – от 40 до 110 тысяч тенге, средняя плата – 60–70 тысяч тенге. Дополнительные расходы на питание и кружки – 15–20 тысяч тенге.
Караганда
Стоимость – от 80 до 150 тысяч тенге, в среднем – 120 тысяч тенге.
Жезказган
Средний ценник – около 100 тысяч тенге.
Конаев
Начальная школа обучает бесплатно (по госзаказу), с 5 по 11 класс – от 30 тысяч тенге в месяц. Доступны кружки и языковые программы.
Талдыкорган
Начальная школа с питанием и полным днем – 85 тысяч тенге, старшие классы без питания – 98 тысяч тенге.
Кызылорда
Минимальная стоимость – от 15 до 50 тысяч тенге.
Тараз
Начальные классы – 57 тысяч тенге, старшие – около 60 тысяч тенге. Общий диапазон – 35–60 тысяч тенге.
Туркестан
Цены – от 50 до 150 тысяч тенге в месяц.
Шымкент
Широкий выбор: от 35 тысяч тенге (госпрограмма с доплатой за питание) до 170 тысяч тенге за школы с углублённым обучением. Международные школы – 245–260 тысяч тенге.
Астана
Вариативность цен впечатляет – от 97 500 тенге до 1,4–1,5 млн тенге.
Бюджетный сегмент – до 200 тысяч тенге
Средний – 300–400 тысяч тенге
Премиум – от 800 тысяч тенге
Алматы
Обучение стоит от 125 тысяч тенге до 1,4 млн тенге.
Бюджет – до 350 тысяч тенге
Средний – от 350 до 600 тысяч тенге
Премиум – от 800 тысяч тенге
По данным Министерства просвещения РК:
Север: около 1,2 млн тенге в год
Юг: около 491 тысяч тенге в год
Восток: примерно 903 тысяч тенге
Запад: свыше 1 млн тенге
Центр: более 960 тысяч тенге
Шымкент: в среднем 871 тысяч тенге
Алматы: 1,9 млн тенге
Астана: 2,3 млн тенге
В Министерстве просвещения отмечают, что интерес к частным школам неуклонно растёт, особенно в крупных городах. Родители готовы платить за комфортные условия, углублённое обучение и международные стандарты образования.
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