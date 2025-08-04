«Не тратьте деньги!» — банкир предостерег казахстанцев от поспешных решений

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На фоне нестабильной ситуации на ипотечном рынке экономист и банкир Галим Хусаинов дал четкий и лаконичный совет: сейчас не стоит брать жилье в кредит. В беседе с порталом Digital Business он подчеркнул, что текущие условия далеки от оптимальных для оформления ипотеки, сообщает Lada.kz.

Фото: Lada.kz

Высокая базовая ставка делает ипотеку невыгодной

Хусаинов отметил, что при нынешней базовой ставке Национального банка Казахстана разумнее отказаться от долговых обязательств и сосредоточиться на накоплениях.

— Советую подождать пару лет, пока базовая ставка не снизится. Тогда уже можно будет задуматься об ипотеке. А пока лучше копить — доходность тенговых активов сейчас превышает рост цен на жилье, — отметил он.

Нестабильность ипотечных программ усиливает риски

Ситуацию усугубляет неопределенность с рядом ипотечных программ. Некоторые из них временно заморожены, а обсуждение будущих решений отложено до осени. Кроме того, неясность вокруг механизма гарантированного обеспечения ставок (ГЭСВ) добавляет неопределенности.

Накапливать — лучшее решение на сегодня

По мнению эксперта, в текущих условиях казахстанцам стоит пересмотреть финансовое поведение: приостановить крупные траты, не ввязываться в долгосрочные обязательства и использовать период высокой ставки для наращивания сбережений. Такой подход, считает Хусаинов, может оказаться самой рациональной стратегией на ближайшие пару лет.