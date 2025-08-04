«Не тратьте деньги!» — банкир предостерег казахстанцев от поспешных решений

На фоне нестабильной ситуации на ипотечном рынке экономист и банкир Галим Хусаинов дал четкий и лаконичный совет: сейчас не стоит брать жилье в кредит. В беседе с порталом Digital Business он подчеркнул, что текущие условия далеки от оптимальных для оформления ипотеки, сообщает Lada.kz.
Хусаинов отметил, что при нынешней базовой ставке Национального банка Казахстана разумнее отказаться от долговых обязательств и сосредоточиться на накоплениях.
— Советую подождать пару лет, пока базовая ставка не снизится. Тогда уже можно будет задуматься об ипотеке. А пока лучше копить — доходность тенговых активов сейчас превышает рост цен на жилье, — отметил он.
Ситуацию усугубляет неопределенность с рядом ипотечных программ. Некоторые из них временно заморожены, а обсуждение будущих решений отложено до осени. Кроме того, неясность вокруг механизма гарантированного обеспечения ставок (ГЭСВ) добавляет неопределенности.
По мнению эксперта, в текущих условиях казахстанцам стоит пересмотреть финансовое поведение: приостановить крупные траты, не ввязываться в долгосрочные обязательства и использовать период высокой ставки для наращивания сбережений. Такой подход, считает Хусаинов, может оказаться самой рациональной стратегией на ближайшие пару лет.
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