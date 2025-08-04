Сюрприз на упаковке LAYS: скоро появится надпись “Выращено в Казахстане”

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В Алматинской области стартовал амбициозный агропроект, связанный с мировым производителем снеков — компанией PEPSICO. В рамках сотрудничества в регионе начали выращивать специальный сорт картофеля, который вскоре будет использоваться для производства чипсов под брендом LAYS, сообщает Lada.kz со ссылкой на finratings.kz.

Фото: pinterest.com

Проект на Каройской равнине

Местом реализации выступает сельхозпредприятие ТОО «Алтын Дан», созданное в 2023 году при поддержке акимата области. Несмотря на недавнее основание, хозяйство уже стало образцом современной агротехнологической базы.

По данным администрации региона, под картофель, предназначенный для чипсов, выделено 150 гектаров земли. Еще 1 500 гектаров отведено под зерновые культуры. Все посевы обрабатываются по системе капельного орошения, а для обеспечения качества были завезены импортные семена, специально отобранные для производства хрустящих снеках.

«За короткий срок предприятие выросло в современную агроплощадку: 150 гектаров – под чипсовый картофель, еще 1 500 – под зерновые. Причем все с капельным орошением и на импортных семенах», — сообщили в акимате.

Испытания показали хорошие результаты

Согласно информации пресс-службы региона, собранный картофель проходит испытания на соответствие требованиям компании PEPSICO. Предварительные результаты признаны обнадеживающими, и продукция будет отправлена на переработку на заводы компании.

Это означает, что в ближайшем будущем упаковки чипсов LAYS могут получить новую маркировку — «Выращено в Казахстане».

Надежда на долгосрочное сотрудничество

Власти региона рассматривают начало поставок картофеля как основу для продолжительного партнерства с крупным международным игроком. Подобные инициативы не только способствуют развитию сельского хозяйства, но и укрепляют экономическое присутствие Казахстана на глобальном рынке продовольствия.