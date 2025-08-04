В КНБ подтвердили: вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев задержан

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Служба по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности официально подтвердила информацию о задержании вице-министра транспорта Сатжана Аблалиева. Его подозревают в получении взятки, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: gov.kz

Под стражей по решению суда

В официальном заявлении КНБ говорится, что чиновник был задержан по подозрению в коррупционном преступлении и помещён под стражу с санкции суда.

«Службой по противодействию коррупции КНБ по подозрению в получении взятки задержан и с санкции суда взят под стражу вице-министр транспорта», — сообщается в релизе.

При этом в комитете уточнили, что дополнительные подробности дела разглашению не подлежат в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, касающейся тайны следствия.

Подозрения возникли ранее

Информация о возможной причастности Аблалиева к коррупции начала распространяться 2 августа. Тогда же появились первые сообщения о его задержании.

Биография Сатжана Аблалиева

Сатжан Аблалиев родился в 1970 году в Атырауской области. Он получил высшее образование в сфере транспорта, окончив Алматинский автомобильно-дорожный институт, а также Казахский университет путей и сообщений.

Карьера в системе госуправления

С октября 2023 года Аблалиев занимал должность вице-министра транспорта. До этого он работал заместителем акима Северо-Казахстанской области, а также возглавлял различные подразделения Комитета автомобильных дорог.