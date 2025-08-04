Казахстанцам разрешат покупать машины за цифровой тенге: что это значит

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Национальный банк Казахстана планирует расширить использование цифрового тенге. Речь идёт как о действующих направлениях, так и о внедрении технологии в новые сферы экономики, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kz

Расширение уже запущенных проектов

Как сообщили в Нацбанке, в первую очередь цифровая валюта будет активно использоваться в рамках уже реализуемых программ. Это касается:

Кредитования населения и бизнеса;

Механизмов государственного субсидирования.

По словам представителей финрегулятора, данные инструменты уже обкатаны, и цифровой тенге может повысить прозрачность и целевое использование средств в рамках этих направлений.

Новые сценарии: транспорт и закупки

Дополнительно цифровой тенге планируют внедрить в новых сферах, в частности:

В системе государственных и частных закупок определённых категорий товаров;

При операциях по приобретению автотранспорта.

Нацбанк рассматривает возможность использования схемы, аналогичной действующей модели субсидирования фермеров. Например, при покупке автомобиля деньги в цифровом тенге можно будет «запрограммировать» так, чтобы продавец получил доступ к ним только после завершения перерегистрации транспортного средства. Это создаст дополнительную гарантию безопасности сделки и исключит недобросовестные действия.

Выбор товаров и проектов – в проработке

На текущем этапе профильные государственные органы ведут работу по уточнению списка проектов и категорий товаров, в которых цифровой тенге будет использоваться в первую очередь. По предварительным оценкам, внедрение технологии в эти направления позволит ускорить цифровизацию финансовой инфраструктуры страны и упростить процессы государственного контроля.