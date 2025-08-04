Сделано в Казахстане: страна запускает свою первую ракету

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Казахстан делает шаг вперед в развитии космических технологий: в стране ведется работа над созданием собственной метеорологической ракеты. Как сообщили в Министерстве цифрового развития, запуск первого опытного образца планируется уже в следующем году, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: ru.wikipedia.org

Работа над прототипом уже идет

Разработкой ракеты занимается Национальный центр космических исследований и технологий. В настоящее время специалисты работают над опытным образцом, который в будущем пройдет летные испытания. Проект предусматривает использование ракеты для сбора данных об атмосфере и тестирования технологических решений, необходимых для развития отечественной аэрокосмической отрасли.

Зачем нужна метеоракета?

Метеорологическая ракета представляет собой важный инструмент для проведения научных и прикладных исследований. По информации ведомства, такие аппараты позволяют:

проводить летные испытания двигательных установок, навигационных и управляющих систем;

собирать точные данные о состоянии атмосферы на различных высотах;

мониторить климатические изменения и прогнозировать природные катастрофы.

Подобные технологии необходимы для адаптации к меняющимся климатическим условиям и выработки долгосрочной стратегии устойчивого развития.

Байконур может стать производственной базой

Параллельно с работой над метеоракетой в Казахстане обсуждается возможность перемещения производства российских ракет на территорию космодрома «Байконур». Это может открыть дополнительные перспективы для развития отечественной космической индустрии и усилить ее международное значение.