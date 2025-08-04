В ожидании штормa: как август изменит рубль и ударит по кошелькам казахстанцев

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В июле российский рубль столкнулся с резким ослаблением — за одну лишь последнюю неделю месяца он потерял более 6% своей стоимости. Это стало самым заметным падением с начала 2025 года. Эксперты связывают такое поведение валюты с внешнеполитической напряженностью и внутренними экономическими решениями. Какие факторы влияют на курс рубля и чего ждать в августе — в разборе Zakon.kz , сообщает Lada.kz.

Фото: buhsoft.ru

Как менялся курс в июле

Начало июля оказалось относительно стабильным: доллар стоил 78,53 рубля, а 12 июля его курс даже снизился до минимума — 77,89 рубля. Но уже во второй половине месяца ситуация резко изменилась: доллар начал расти и к 30 июля резко подскочил до 82,22 рубля. Месяц закрылся на уровне 81,83 рубля за доллар — укрепление американской валюты составило 3,3 рубля за июль.

В последующие дни рубль немного восстановился, однако это не отменяет общей тенденции на ослабление. По словам старшего трейдера российской финансовой компании Владислава Силаева, обвал был вызван сразу несколькими факторами.

Три ключевые причины ослабления рубля

Владислав Силаев выделяет три основных источника давления на российскую валюту:

Международная обстановка

Инвесторы в условиях глобальной нестабильности предпочитают хранить активы в более надежных валютах, что оказывает давление на валюты развивающихся стран, включая рубль.

Риски санкций

Растущие угрозы новых энергетических санкций увеличивают премию за риск, закладываемую в курс рубля.

Внутренняя экономическая политика

Смягчение политики Центробанка, снижение ставок и доходности по рублевым активам делают валюту менее привлекательной для вложений.

Что будет с рублем в августе?

Несмотря на неблагоприятные условия, эксперты не ожидают резкой девальвации рубля в ближайшие недели. Как отмечает аналитик инвестиционной компании Ергазы Таубаев, при отсутствии жестких санкций доллар, скорее всего, будет колебаться в пределах 81–83 рубля.

«Если не последуют крайние меры давления, то август пройдет без резких скачков», — считает Таубаев.

Прогнозы на осень: высокая неопределенность

Дальнейшая судьба рубля во многом будет зависеть от политических решений и международных переговоров. По данным опроса Reuters, 14 финансовых аналитиков прогнозируют возможное ослабление рубля до уровня 100 за доллар в течение ближайших 12 месяцев.

Причиной таких ожиданий становятся предвыборные заявления президента США Дональда Трампа, который предложил ввести 100-процентные пошлины на российские товары. Это может спровоцировать новую волну санкционного давления.

«Надежда на укрепление рубля связана с дипломатическим прогрессом между Россией и США или Украиной. Без этого рубль может достичь 100–106 за доллар», — подчеркнул Таубаев.

Казахстан и рубль: взаимосвязь курсов

Колебания рубля неизбежно влияют на тенге. По информации Национального банка Казахстана, российская валюта остается ключевой в расчетах между странами — особенно вне горнодобывающего сектора. Если рубль резко упадет, тенге тоже подвергнется давлению.

На текущий момент курс рубля по отношению к тенге составляет 6,78, что на 3% выше по сравнению с началом месяца.

Вывод: ожидание развязки

Август может пройти относительно спокойно, однако перспективы на осень остаются неопределенными. Все зависит от того, будет ли реализован новый санкционный пакет. До тех пор рубль находится в режиме ожидания — между технической коррекцией и потенциальной девальвацией.