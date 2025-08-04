$4,2 млрд не отдадим: иностранные нефтяные гиганты победили Казахстан в суде

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Апелляционный суд в Астане удовлетворил жалобу иностранных компаний, работающих на месторождении Кашаган, отменив штраф в размере $4,2 млрд, ранее наложенный казахстанскими властями. Как сообщает агентство Bloomberg , в центре спора оказался вопрос о нарушениях в обращении с серой, обнаруженных экологической инспекцией, передает Lada.kz.

Фото: Министерство энергетики РК

Суд отменил рекордный экологический штраф

Ранее Казахстан пытался взыскать с консорциума NCOC около 2,3 трлн тенге, что соответствовало $5,1 млрд на конец 2022 года. С учётом актуального курса сумма составила $4,2 млрд.

NCOC: действия по обращению с серой были законны

Оператор месторождения, консорциум NCOC (North Caspian Operating Company), поприветствовал решение суда. В официальном заявлении компании отмечено, что деятельность по управлению отходами соответствовала не только казахстанскому законодательству, но и международным экологическим стандартам.

«Мы приветствуем решение Апелляционного суда, подтверждающее правильность операций NCOC по управлению серой», — говорится в заявлении консорциума.

История конфликта: миллиардные иски и обвинения в коррупции

Крупнейшее в Казахстане нефтегазовое месторождение Кашаган долгое время сопровождается не только техническими сложностями и перерасходами, но и юридическими конфликтами. Общий объем вложений в проект оценивается в $55–60 млрд.

Казахстанские власти, стремясь увеличить доходы от использования природных ресурсов, подали в международный арбитраж иск на сумму свыше $160 млрд. Претензии касаются как упущенной выгоды, так и предполагаемых нарушений в области экологии и коррупционных схем.

Ранее суд уже отправлял дело на пересмотр

В июле 2025 года Верховный суд Казахстана вынес постановление по жалобе NCOC на действия департамента экологии Атырауской области. Тогда судья направил дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию с другим составом суда. Это решение дало шанс компаниям добиться отмены многомиллиардного штрафа — что в итоге и произошло.

Компании предложили альтернативное урегулирование

Еще в 2024 году участники проекта предложили урегулировать спор, инвестировав $110 млн в социальные программы в Казахстане в течение двух лет. Эти средства они рассчитывали возместить за счет доходов от Кашагана в рамках соглашения о разделе продукции.

Дополнительно нефтяники были готовы предоставить государству поставки сжиженного углеводородного газа, а также создать социальный фонд в многомиллионном размере.

Кто стоит за проектом Кашаган

Консорциум NCOC объединяет крупные международные и национальные компании:

KMG Kashagan B.V. (КазМунайГаз) — 16,877%

Shell Kazakhstan Development B.V. — 16,807%

Total EP Kazakhstan — 16,807%

AgipCaspian Sea B.V. (Eni) — 16,807%

ExxonMobil Kazakhstan Inc. — 16,807%

CNPC Kazakhstan B.V. — 8,333%

Inpex North Caspian Sea Ltd. — 7,563%

Общий объем инвестиций в проект — около $60 млрд. Несмотря на победу в суде, внимание к деятельности консорциума и условиям СРП (соглашений о разделе продукции) в Казахстане, вероятно, только усилится.