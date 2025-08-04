Казахстанцы устали терпеть - тысячи жалоб: власти берутся за транспорт, медицину и туризм

Қазақ тіліне аудару

Министерство транспорта Казахстана займется разработкой тарифной политики для сервисов такси-агрегаторов и авиаперевозчиков. Такое поручение было дано по итогам заседания Межведомственного совета по защите прав потребителей, передает LS со ссылкой на Министерство торговли и интеграции, сообщает Lada.kz.

Фото: Lada.kz

Жалобы граждан стремительно растут

Количество обращений казахстанцев по вопросам качества услуг и товаров продолжает увеличиваться. Если за весь 2021 год в уполномоченные органы поступило около 21 тысячи жалоб, то только за первые шесть месяцев 2025 года зафиксировано уже 37 тысяч обращений.

Лидером по числу недовольств остается сфера розничной торговли. Далее следуют электронная коммерция, бытовые услуги и жилищно-коммунальное хозяйство. Однако особенно заметен рост жалоб на:

услуги связи (увеличение в 3,5 раза);

туристические услуги (рост почти в 3 раза);

здравоохранение (увеличение почти в 2 раза);

транспортные услуги.

Множественные претензии к транспорту, туризму и медицине

По результатам опроса более 10 тысяч потребителей, выявлены системные проблемы в ключевых отраслях. Основные претензии:

высокая стоимость автомобильного транспорта и неудовлетворительное санитарное состояние;

хамское или равнодушное отношение персонала;

частые нарушения в туристическом секторе – от некачественных услуг до отказов в возврате средств;

проблемы в медицинских учреждениях, работе банков и интернет-провайдеров.

Туризм требует строгих стандартов

Члены совета по защите прав потребителей пришли к выводу, что действующие нормы в туристической отрасли носят в основном рекомендательный характер. Это ограничивает эффективность защиты клиентов и требует немедленного вмешательства.

В связи с этим было принято ряд решений:

Минтрансу поручено пересмотреть тарифную политику такси-агрегаторов и авиакомпаний, а также улучшить качество предоставляемых транспортных услуг;

Минздрав должен усилить контроль над ключевыми медицинскими организациями, в том числе через взаимодействие с прокуратурой;

Комитету технического регулирования и метрологии поручено разработать национальные стандарты для туризма, транспорта и сферы такси.

Отчет о правах потребителей – к концу года

До конца текущего года в правительство будет направлен ежегодный доклад, в котором отразят текущее состояние дел в сфере защиты прав потребителей.

Что происходит в авиации

Комитет гражданской авиации уточнил, что на казахстанском рынке авиаперевозок доминируют четыре основных направления. Стоимость перелетов по стране колеблется от $30 до $80 в зависимости от маршрута и даты вылета. Для повышения доступности действует государственная поддержка 22 социально значимых внутренних маршрутов.

Минздрав усилит контроль за медициной и экологией

В Министерстве здравоохранения, в свою очередь, напомнили об актуальности вопросов, связанных с охраной окружающей среды. Предложено внедрить пятилетние лицензии на медицинские услуги, расширить цифровые инструменты контроля, а также четко разграничить зоны ответственности: