Чёрное золото — чужие руки: кто забирает нефть Казахстана?

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За первые шесть месяцев 2025 года в Казахстане было добыто почти 50 млн тонн нефти и газового конденсата. Министерство энергетики раскрыло, какие регионы лидируют по объемам добычи и какие страны участвуют в разработке казахстанских месторождений, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Основной объем – на западе страны

По данным Минэнерго, с января по июнь текущего года из недр Казахстана было извлечено 49,9 млн тонн нефти и газового конденсата. Большая часть этого объема приходится на западные регионы страны:

Атырауская область – крупнейший нефтедобывающий регион, обеспечил около 60% от общего объема;

Мангистауская область – на нее пришлось порядка 18% ;

Западно-Казахстанская область – около 13%.

Существенно меньшие объемы зафиксированы в центрально-южной части республики:

Актюбинская область – около 5% ;

Кызылординская область – порядка 4%.

Международное участие: кто качает нефть в Казахстане

В нефтегазовом секторе Казахстана активно работают не только отечественные компании. По информации министерства, доля казахстанского участия в добыче составляет более 30%, остальное представлено иностранными инвесторами и операторами.

Среди ключевых зарубежных игроков:

США – через крупные международные корпорации;

Европейские страны – в том числе участники консорциумов, задействованных в крупных проектах;

Китай – инвестирует в разработку месторождений и инфраструктуру;

Россия – присутствует как в виде прямых компаний, так и через совместные предприятия.

Ресурсный потенциал сохраняется

Эксперты отмечают, что Казахстан продолжает оставаться одним из крупнейших экспортеров нефти в регионе. При этом государство стремится сохранять баланс между привлечением иностранных инвестиций и расширением доли национального участия в разработке недр.