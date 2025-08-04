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04.08.2025, 16:07

Казахстанцам вернут налоги с пенсионных выплат: кто и как может получить деньги обратно

Новости Казахстана 0 671

С 15 июля 2025 года в Казахстане вступили в силу изменения в действующий Налоговый кодекс, которые касаются перерасчета индивидуального подоходного налога (ИПН) с единовременных пенсионных выплат (ЕПВ). Эти изменения особенно важны для граждан, отнесенных к социально уязвимым категориям, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Новые возможности для льготных категорий граждан

По информации пресс-службы АО «ЕНПФ», теперь такие вкладчики могут вернуть излишне уплаченный ИПН или избежать его удержания при последующих выплатах. Срок подачи заявления на перерасчет продлен с 3 до 5 лет.

В чем суть изменений?

Ранее при получении ЕПВ на улучшение жилищных условий или оплату лечения социально уязвимые лица уплачивали ИПН сразу, без применения налоговых вычетов. С 1 января 2024 года к таким доходам начали применять стандартный налоговый вычет — в пределах 882 МРП (на 2025 год это более 3 миллионов тенге).

Теперь же законодательство позволяет задним числом учесть налоговый вычет и вернуть переплаченный налог, если:

  • выплаты были получены в 2021 или 2022 годах;

  • получатель относится к льготной категории;

  • ранее не были поданы документы на перерасчет.

Для таких случаев срок исковой давности официально увеличен до 5 лет.

Кто имеет право на возврат налога?

Согласно статье 346 Налогового кодекса РК, претендовать на возврат ИПН могут:

  • инвалиды I, II и III групп;

  • родители и опекуны детей с инвалидностью;

  • усыновители и приемные родители детей-сирот;

  • ветераны боевых действий;

  • представители других льготных категорий, определённых законом.

Полный перечень можно уточнить в Налоговом кодексе или в отделениях ЕНПФ.

Куда обращаться и что делать?

В ЕНПФ призвали всех, кто имеет право на перерасчет, не откладывать обращение. Для возврата налога необходимо:

  1. Обратиться в ближайший филиал ЕНПФ.

  2. Заполнить заявление на применение стандартного налогового вычета.

  3. Предоставить подтверждающие документы, подтверждающие право на льготу.

После одобрения заявления сумма удержанного налога будет возвращена:

  • на индивидуальный пенсионный счет — если налог уже был удержан;

  • либо произойдёт отмена обязательств по уплате ИПН — если был выбран отложенный вариант удержания.

Важно: все обращения принимаются до 31 декабря 2025 года. С 1 января 2026 года вступает в силу новый Налоговый кодекс, где действующие нормы могут быть пересмотрены.

Как удерживается ИПН с пенсионных выплат

ЕНПФ разъясняет, что на сегодня действует два способа уплаты ИПН с единовременных выплат:

  1. Сразу — 10% от суммы удерживается в момент перечисления ЕПВ;

  2. Отложено — налог распределяется на равные части и удерживается ежемесячно после выхода на пенсию, в течение максимум 16 лет.

Выбор метода осуществляется самим получателем при подаче заявления уполномоченному оператору.

Что такое ЕПВ и когда её можно использовать?

Единовременная пенсионная выплата (ЕПВ) — это сумма пенсионных накоплений, которую можно использовать досрочно для:

  • улучшения жилищных условий;

  • оплаты дорогостоящего лечения.

Средства формируются из обязательных (ОПВ), профессиональных (ОППВ) и добровольных (ДПВ) пенсионных взносов и изымаются в порядке, установленном Социальным кодексом РК.

Вывод

Внесенные изменения — это реальный шанс для социально уязвимых казахстанцев получить компенсацию за ранее уплаченные налоги. ЕНПФ настоятельно рекомендует не затягивать с обращением, особенно тем, кто воспользовался ЕПВ в 2021–2022 годах и ещё не подал заявление на перерасчет.

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