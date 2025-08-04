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04.08.2025, 17:41

Минздрав перевел лечение диабета в ОСМС: что это значит для пациентов

Новости Казахстана 0 323

Министерство здравоохранения Казахстана объявило о переводе финансирования лечения сахарного диабета из пакета гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) в систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Это решение вызвало обеспокоенность среди пациентов, которые опасаются остаться без жизненно важной поддержки, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com

Что изменится в обеспечении пациентов с диабетом

С 31 июля 2025 года в Казахстане вступили в силу изменения в перечне социально значимых заболеваний, финансируемых за счет государства. Сахарный диабет продолжает числиться в этом списке, однако его финансирование теперь обеспечивается через ОСМС. По словам представителей Минздрава, это позволит расширить перечень медицинских услуг и повысить устойчивость финансирования.

«Это решение не снижает социальную защиту пациентов, наоборот — расширяет спектр помощи, включая новейшие методы лечения», — заявили в ведомстве.

Волна общественного недовольства: что говорят пациенты

Несмотря на заверения властей, казахстанцы начали публиковать видеообращения с просьбой сохранить государственную поддержку для больных диабетом. Особенно обеспокоены те, кто не является участником ОСМС и не может рассчитывать на льготы.

«Если ты не платишь взносы — доступа к лечению нет. Диабет — это не временное заболевание. Это на всю жизнь. Мы надеялись, что получим доступ к технологиям, как в Европе и США: к помпам, сенсорам. Но теперь боимся, что останемся без всего», — говорит Диана, одна из пациенток.

Другие пользователи указывают на риск полного исключения диабета из приоритетной зоны медицинской поддержки:

«Если государство перестанет признавать диабет как социально значимую болезнь, исчезнет и поддержка: не будет ни лекарств, ни льгот, ни медицинских изделий», — подчеркивает один из видеоблогеров.

Особенно эмоционально выступили родители детей с диабетом, призывая власти не оставлять маленьких пациентов без помощи:

«Это вопрос не политики, это вопрос жизни наших детей», — сказала мать ребенка с диабетом первого типа.

Сколько казахстанцев живут с этим диагнозом

По официальным данным Минздрава на 2025 год, в Казахстане зарегистрированы 535 033 человека с сахарным диабетом:

  • 504 456 (95%) — с диабетом 2 типа;

  • 30 577 — с диабетом 1 типа, из них 5 625 — дети до 18 лет.

Почему Минздрав принял это решение

В министерстве объясняют, что перевод диабета в ОСМС основан на международном опыте. Это должно обеспечить более устойчивое финансирование, возможность закупки новейших препаратов и использование современных технологий, таких как инсулиновые помпы и сенсоры.

«Более 500 тыс. казахстанцев нуждаются в лечении. Чтобы мы могли расширить доступ к инновационным методам, мы перевели заболевание в пакет ОСМС», — отметили в Минздраве.

Также разъясняется, что:

  • Дети, пенсионеры и люди с инвалидностью с диагнозом диабет будут обеспечиваться за счет государства;

  • Остальные категории должны иметь страховой статус (стоимость — около 50 тыс. тенге в год), чтобы получать неограниченную помощь и препараты.

Сколько государство тратит на лечение диабета

Финансовые затраты на одного пациента зависят от формы и тяжести заболевания, осложнений и методов лечения:

  • 81% пациентов обеспечиваются лечением в пределах 618–184 978 тенге в год;

  • 16,7% — получают помощь на сумму до 600 000 тенге;

  • 2,3% — нуждаются в лечении стоимостью до 6,5 млн тенге в год, включая высокотехнологичную терапию.

Почему диабет нельзя оставлять без поддержки

Сахарный диабет — это хроническое заболевание, которое требует пожизненного контроля. Без регулярной терапии и наблюдения он может привести к инвалидности или смерти. При диабете:

  • Страдают почки, сердце, сосуды, глаза и ноги;

  • Возможны инфаркты, инсульты, ампутации и слепота;

  • Пациенты нуждаются в постоянном контроле сахара и корректировке терапии.

Именно поэтому общество и пациенты так остро отреагировали на любые изменения в системе поддержки.

Заключение

Несмотря на заявление Минздрава о сохранении и даже расширении помощи пациентам с диабетом, переход от ГОБМП к ОСМС вызывает реальные опасения. Без четкой информационной кампании и уверенности в доступности страхования для всех, особенно малообеспеченных граждан, такой шаг может усугубить социальную напряженность. Вопрос требует широкой общественной дискуссии и дополнительной поддержки для наиболее уязвимых групп пациентов.

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