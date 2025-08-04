Голодный минимум: почему в Казахстане официально “дешевеет” выживание

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Прожиточный минимум в Казахстане в июле 2025 года составил 58 475 тенге на человека в месяц. По сравнению с июнем этот показатель снизился на 0,3%, сообщили в Бюро национальной статистики, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

© Sputnik / Абзал Калиев

Прожиточный минимум по категориям населения

Порог выживания зависит не только от региона, но и от пола и возраста. В июле суммы по категориям распределились следующим образом:

Мужчины старше 18 лет – 69 673 тенге

Женщины старше 18 лет – 55 322 тенге

Пенсионеры и пожилые люди – 54 709 тенге

Дети до 14 лет – 46 532 тенге

Юноши 14–17 лет – 73 801 тенге

Девушки 14–17 лет – 56 548 тенге

Во всех этих категориях также зафиксировано снижение на 0,3% относительно предыдущего месяца.

География прожиточного минимума: где дороже жить

В разрезе регионов наибольший прожиточный минимум отмечен в Мангистауской области — 67 573 тенге. Этот показатель остался без изменений. Далее следуют:

Восточно-Казахстанская область — 63 569 тенге (без изменений)

Астана — 63 276 тенге (+0,3%)

Алматинская область — 61 713 тенге (–1,9%)

Алматы — 60 962 тенге (–0,1%)

В ряде регионов наблюдается рост:

Северо-Казахстанская область — 60 143 тенге (+1,5%)

Ұлытау — 59 972 тенге (+0,2%)

Карагандинская область — 57 812 тенге (+0,3%)

Шымкент — 56 744 тенге (+0,9%)

Однако в некоторых регионах стоимость жизни снизилась:

Жамбылская область — 54 125 тенге (–1,2%)

Туркестанская область — 53 239 тенге (–1,2%)

Западно-Казахстанская область — 53 236 тенге (–1%)

Актюбинская область — 52 854 тенге (–1%)

Наименьший показатель зафиксирован в Кызылординской области — 50 954 тенге (–1,1%).

Миллион казахстанцев — за чертой минимума

Согласно официальным данным, порядка 1 миллиона человек в стране живут на доходы, не превышающие размер прожиточного минимума. При этом 16,5 тысяч граждан существуют на менее чем 30 тысяч тенге в месяц. Это говорит о высокой доле социально уязвимых слоев населения.

Что входит в прожиточный минимум

Прожиточный минимум формируется на основе минимальной потребительской корзины, включающей:

Продовольственные товары — 55% от суммы, включая 43 наименования: мясо, рыбу, молочные продукты, хлеб, овощи, яйца, сахар, чай и др.

Непродовольственные товары и услуги — 45%, в том числе расходы на одежду, гигиену, коммунальные платежи, транспорт и прочее.

Таким образом, прожиточный минимум отражает базовые потребности человека для выживания, но не всегда обеспечивает достойный уровень жизни.