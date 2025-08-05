Медсестры берут на себя функции врачей: готовы ли казахстанцы к новой реальности медицины?

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В организациях первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) Казахстана внедряется современная модель работы с участием медсестёр расширенной практики. Такая модель направлена на повышение доступности медицинской помощи, разгрузку врачей и улучшение качества обслуживания пациентов, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава PK.

Фото: vademec.ru

Новая роль медсестры: не просто помощник, а активный участник лечения

Медсестры теперь не ограничиваются только базовыми функциями. Их вовлекают в полноценный лечебно-диагностический процесс. Как объяснила главный внештатный специалист по сестринскому делу Кульзи Абенова, расширение полномочий сестринского персонала помогает:

выявлять заболевания на ранней стадии;

предотвращать осложнения;

сокращать нагрузку на участковых врачей.

Что такое сестринский диагноз и чем он отличается от врачебного?

Медсестра не ставит врачебный диагноз — это остаётся прерогативой доктора. Вместо этого она формулирует сестринский диагноз — описание конкретной жалобы или состояния, выявленного при осмотре и опросе пациента. Примеры таких диагнозов:

длительный кашель;

отёки нижних конечностей;

зуд кожи;

высокое артериальное давление.

Сестринские диагнозы закреплены нормативно — в приказе №149, где приведены соответствующие коды. Они не дублируют врачебные, а отражают текущее состояние пациента.

Что входит в обязанности медсестры?

Расширенные функции позволяют медицинским сёстрам:

проводить доврачебный осмотр : измерение давления, роста, веса, осмотр кожи, лимфоузлов, новообразований;

осуществлять осмотры полости рта и молочных желез — для раннего выявления онкологических патологий;

использовать анкеты и чек-листы для оценки риска развития рака лёгких, сердечно-сосудистых заболеваний, проблем ЖКТ;

выявлять группы риска по инфаркту и инсульту: измерение давления, ИМТ, направление на ЭКГ и анализы;

вести пациентов с хроническими заболеваниями — например, диабет (контроль глюкозы, уход за стопами, диета);

проводить опросы по питанию, сну, изменению массы тела;

приглашать пациентов на скрининги и вакцинации ;

составлять индивидуальные планы наблюдения за пациентами с хроническими патологиями.

Может ли медсестра выписывать лекарства?

Медсестра не назначает препараты самостоятельно. Однако она вправе выписывать электронные рецепты на лекарства, уже назначенные врачом, особенно для пациентов на диспансерном наблюдении (гипертония, диабет и др.). Если показатели стабильны — пациенту не нужно снова посещать врача: препарат можно получить через медсестру.

Образовательная и профилактическая функция

Медсестра новой формации также обучает пациентов:

основам здорового питания , особенно при хронических заболеваниях;

гигиене и уходу за телом ;

профилактике осложнений — например, обучает уходу за стопами при диабете, правильному выбору обуви и уходу за ногтями.

Какие плюсы уже заметны?

Переход к расширенной сестринской практике позволяет:

сократить очереди к врачам;

оперативно направлять пациентов на обследования;

сэкономить время на получение рецептов и назначений;

сосредоточить внимание врачей на сложных и тяжелых пациентах.

Карьерный рост в медицине: новые возможности

Министерство здравоохранения внедряет многоуровневую систему профессионального развития для сестринского персонала:

? младшая медсестра →

? медсестра общей практики →

? медсестра с расширенными полномочиями.

Цель этой реформы — сделать медсестру полноправным партнером врача, способным самостоятельно решать приоритетные задачи, повышать квалификацию и расширять круг компетенций.