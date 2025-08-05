Медсестры берут на себя функции врачей: готовы ли казахстанцы к новой реальности медицины?

В организациях первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) Казахстана внедряется современная модель работы с участием медсестёр расширенной практики. Такая модель направлена на повышение доступности медицинской помощи, разгрузку врачей и улучшение качества обслуживания пациентов, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава PK.
Медсестры теперь не ограничиваются только базовыми функциями. Их вовлекают в полноценный лечебно-диагностический процесс. Как объяснила главный внештатный специалист по сестринскому делу Кульзи Абенова, расширение полномочий сестринского персонала помогает:
выявлять заболевания на ранней стадии;
предотвращать осложнения;
сокращать нагрузку на участковых врачей.
Медсестра не ставит врачебный диагноз — это остаётся прерогативой доктора. Вместо этого она формулирует сестринский диагноз — описание конкретной жалобы или состояния, выявленного при осмотре и опросе пациента. Примеры таких диагнозов:
длительный кашель;
отёки нижних конечностей;
зуд кожи;
высокое артериальное давление.
Сестринские диагнозы закреплены нормативно — в приказе №149, где приведены соответствующие коды. Они не дублируют врачебные, а отражают текущее состояние пациента.
Расширенные функции позволяют медицинским сёстрам:
проводить доврачебный осмотр: измерение давления, роста, веса, осмотр кожи, лимфоузлов, новообразований;
осуществлять осмотры полости рта и молочных желез — для раннего выявления онкологических патологий;
использовать анкеты и чек-листы для оценки риска развития рака лёгких, сердечно-сосудистых заболеваний, проблем ЖКТ;
выявлять группы риска по инфаркту и инсульту: измерение давления, ИМТ, направление на ЭКГ и анализы;
вести пациентов с хроническими заболеваниями — например, диабет (контроль глюкозы, уход за стопами, диета);
проводить опросы по питанию, сну, изменению массы тела;
приглашать пациентов на скрининги и вакцинации;
составлять индивидуальные планы наблюдения за пациентами с хроническими патологиями.
Медсестра не назначает препараты самостоятельно. Однако она вправе выписывать электронные рецепты на лекарства, уже назначенные врачом, особенно для пациентов на диспансерном наблюдении (гипертония, диабет и др.). Если показатели стабильны — пациенту не нужно снова посещать врача: препарат можно получить через медсестру.
Медсестра новой формации также обучает пациентов:
основам здорового питания, особенно при хронических заболеваниях;
гигиене и уходу за телом;
профилактике осложнений — например, обучает уходу за стопами при диабете, правильному выбору обуви и уходу за ногтями.
Переход к расширенной сестринской практике позволяет:
сократить очереди к врачам;
оперативно направлять пациентов на обследования;
сэкономить время на получение рецептов и назначений;
сосредоточить внимание врачей на сложных и тяжелых пациентах.
Министерство здравоохранения внедряет многоуровневую систему профессионального развития для сестринского персонала:
? младшая медсестра →
? медсестра общей практики →
? медсестра с расширенными полномочиями.
Цель этой реформы — сделать медсестру полноправным партнером врача, способным самостоятельно решать приоритетные задачи, повышать квалификацию и расширять круг компетенций.
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