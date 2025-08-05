Следят за всеми: онлайн-платформы в Казахстане начнут сообщать в налоговую, кто и сколько зарабатывает

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Министерство финансов Казахстана подготовило проект поправок, согласно которым интернет-платформы в стране будут обязаны передавать информацию о пользователях, предоставляющих услуги или выполняющих работы, в органы государственных доходов. Документ опубликован на портале «Открытые НПА», сообщает Lada.kz.

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Прозрачность доходов — цель новой инициативы

Как пояснили в Минфине, предлагаемые меры направлены на реализацию положений обновленного Налогового кодекса. В частности, ведомство планирует получить доступ к сведениям о гражданах, работающих через интернет-платформы, но не получающих оплату напрямую на этих площадках.

Речь идет о казахстанцах, которые используют онлайн-сервисы для поиска клиентов или рекламы своих услуг, однако принимают оплату мимо платформ — например, наличными или переводом на карту. Именно эти операции Минфин хочет сделать более прозрачными.

Самозанятые и ИП под прицелом фискальной прозрачности

Нововведение в первую очередь касается самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей, ведущих деятельность через интернет. По словам представителей ведомства, проект направлен на:

снижение уровня неформальной занятости;

повышение кассовой дисциплины;

развитие правовой культуры граждан;

стимулирование гражданской ответственности в части уплаты налогов.

Таким образом, фокус делается не столько на контроле за доходами, сколько на создании условий для легализации экономической активности.

Борьба с теневой экономикой

В министерстве подчеркивают, что благодаря новому подходу ожидается сокращение объема теневой экономики. Предоставление данных со стороны интернет-платформ даст налоговым органам возможность отслеживать активность физических лиц, которые ранее могли оставаться вне поля зрения фискальных структур.

Также нововведение призвано побудить граждан официально регистрироваться в статусе ИП или самозанятых и, соответственно, уплачивать налоги с получаемых доходов.