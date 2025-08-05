Новый способ заработка: казахстанцам предлагают деньги за мусор

В Казахстане стартовал цифровой проект, позволяющий гражданам и компаниям получать доход от сдачи вторсырья. Реализовать отходы теперь можно через специальное мобильное приложение, сообщили в Министерстве экологии, сообщает Lada.kz со ссылкой на Минэкологии.
Национальный оператор по управлению отходами — АО «Жасыл даму» — представил мобильное приложение EcoQolday, с помощью которого жители страны могут не только внести вклад в экологию, но и получить вознаграждение. Приложение предназначено для физических и юридических лиц, сдающих отходы на переработку.
Система позволяет выставлять заявки на реализацию различных видов вторсырья:
стеклотары,
макулатуры и картона,
пластиковой упаковки и пленки,
автомобильных шин.
За каждый вид отходов предусмотрена фиксированная ставка оплаты. На сегодняшний день расценки выглядят следующим образом:
Макулатура и бумага — 45,61 тенге за килограмм;
Стеклянная упаковка — 57,25 тенге за килограмм;
Полимерная упаковка — 71,76 тенге за килограмм;
Автомобильные шины — 53,08 тенге за килограмм.
Таким образом, даже незначительные объемы отходов могут принести ощутимый дополнительный доход, особенно при регулярной сдаче.
Чтобы начать пользоваться платформой, необходимо выполнить несколько простых шагов:
Скачать и установить приложение EcoQolday (доступно в Google Play и App Store);
Пройти регистрацию — для физических или юридических лиц;
Разместить заявку на сдачу определенного типа отходов;
Получить предложения от компаний-сборщиков;
Заключить сделку и передать вторсырье по согласованной цене.
По информации Министерства экологии, на сегодняшний день в системе уже работают:
64 компании,
38 сборщиков,
17 переработчиков,
9 предприятий полного цикла.
Ведомство подчеркивает, что аналогов подобной цифровой платформы в Центральной Азии нет. EcoQolday призвана стимулировать развитие культуры переработки, сделать процесс удобным и прозрачным, а также снизить объемы отходов, попадающих на полигоны.
Инициатива «Жасыл даму» — это не просто инновация в сфере отходов, но и шаг к осознанному потреблению и экономическому вовлечению населения. Казахстанцы получили возможность зарабатывать на том, что раньше считалось мусором, одновременно улучшая экологическую обстановку в стране.
Комментарии0 комментарий(ев)