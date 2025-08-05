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04.08.2025, 21:05

Новый способ заработка: казахстанцам предлагают деньги за мусор

Новости Казахстана 0 314

В Казахстане стартовал цифровой проект, позволяющий гражданам и компаниям получать доход от сдачи вторсырья. Реализовать отходы теперь можно через специальное мобильное приложение, сообщили в Министерстве экологии, сообщает Lada.kz со ссылкой на Минэкологии.

 

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Новый способ заработка — через приложение EcoQolday

Национальный оператор по управлению отходами — АО «Жасыл даму» — представил мобильное приложение EcoQolday, с помощью которого жители страны могут не только внести вклад в экологию, но и получить вознаграждение. Приложение предназначено для физических и юридических лиц, сдающих отходы на переработку.

Система позволяет выставлять заявки на реализацию различных видов вторсырья:

  • стеклотары,

  • макулатуры и картона,

  • пластиковой упаковки и пленки,

  • автомобильных шин.

Тарифы: сколько можно заработать на переработке

За каждый вид отходов предусмотрена фиксированная ставка оплаты. На сегодняшний день расценки выглядят следующим образом:

  • Макулатура и бумага — 45,61 тенге за килограмм;

  • Стеклянная упаковка — 57,25 тенге за килограмм;

  • Полимерная упаковка — 71,76 тенге за килограмм;

  • Автомобильные шины — 53,08 тенге за килограмм.

Таким образом, даже незначительные объемы отходов могут принести ощутимый дополнительный доход, особенно при регулярной сдаче.

Как работает EcoQolday: пошаговая инструкция

Чтобы начать пользоваться платформой, необходимо выполнить несколько простых шагов:

  1. Скачать и установить приложение EcoQolday (доступно в Google Play и App Store);

  2. Пройти регистрацию — для физических или юридических лиц;

  3. Разместить заявку на сдачу определенного типа отходов;

  4. Получить предложения от компаний-сборщиков;

  5. Заключить сделку и передать вторсырье по согласованной цене.

Уникальный проект для Центральной Азии

По информации Министерства экологии, на сегодняшний день в системе уже работают:

  • 64 компании,

  • 38 сборщиков,

  • 17 переработчиков,

  • 9 предприятий полного цикла.

Ведомство подчеркивает, что аналогов подобной цифровой платформы в Центральной Азии нет. EcoQolday призвана стимулировать развитие культуры переработки, сделать процесс удобным и прозрачным, а также снизить объемы отходов, попадающих на полигоны.

Экология и выгода — теперь совместимы

Инициатива «Жасыл даму» — это не просто инновация в сфере отходов, но и шаг к осознанному потреблению и экономическому вовлечению населения. Казахстанцы получили возможность зарабатывать на том, что раньше считалось мусором, одновременно улучшая экологическую обстановку в стране.

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