Бензиновый кризис надвигается: в Минэнерго заявили о грозящем дефиците ГСМ осенью

Цены на топливо в Казахстане продолжают расти, и, по прогнозам правительства, это еще не предел. Осенью возможен дефицит бензина, предупреждают в Министерстве энергетики. Причины — экономические и внешнеторговые факторы, включая рост теневого экспорта ГСМ в Россию, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Седьмой канал".
По данным «Седьмого канала», самые низкие цены на бензин и дизельное топливо сохраняются в западных и южных регионах страны:
В Атырау АИ-92 стоит 204 тенге за литр;
В Шымкенте и Актобе — 207–210 тенге;
В столице цена уже достигла 222 тенге за литр.
После отмены государственного регулирования цен бензин подорожал в среднем на 17 тенге.
Больше всего за дизель платят жители крупных городов:
Алматы, Шымкент и Астана — от 315 до 319 тенге за литр.
Хотя официальных данных о прямом влиянии цен на ГСМ на стоимость продовольствия нет, казахстанцы уже ощущают последствия: подорожали услуги такси, продукты первой необходимости и непродовольственные товары.
По данным Бюро национальной статистики, инфляция в стране за 7 месяцев 2025 года составила 7,7 %. Наибольший рост зафиксирован:
Платные услуги: +9,2 %, в том числе такси — +11,1 %;
Продовольственные товары: +8,4 %, из них:
Картофель — +39,7 %,
Свежие фрукты — +22,1 %,
Мясо — +11,9 %;
Непродовольственные товары: +5,3 %, в том числе:
Сжиженный газ в баллонах — +14,5 %,
Дизель — +5,9 %,
Бензин — +4,9 %.
По мнению аналитиков нефтяного сектора, Казахстан вступил в эпоху рыночных цен на топливо. Эксперт Олжас Байдильдинов считает, что нынешние цены — лишь начало выравнивания с реальными рыночными показателями:
«Безубыточная цена на 92-й бензин — около 60 центов, это порядка 320–350 тенге. Мы к этому уровню постепенно придем», — отмечает он.
В Министерстве энергетики предупреждают: осенью может возникнуть дефицит топлива. Основные причины:
Удорожание российского рубля;
Вывоз казахстанского бензина в Россию — как легальный, так и контрабандный.
Первый вице-премьер Роман Скляр подтвердил, что выравнивание цен — мера, направленная на сокращение оттока топлива за рубеж:
«Заправка дешёвым топливом транзитного транспорта создаёт нехватку внутри страны. Поэтому цены будут корректироваться».
Для сравнения:
В России литр АИ-92 стоит около 400 тенге;
В Кыргызстане — 460 тенге;
В Узбекистане — 485 тенге.
Власти предпринимают меры для усиления контроля над вывозом нефтепродуктов:
На пунктах пропуска ЕАЭС фиксируются попытки незаконного экспорта;
Принятые меры уже позволили увеличить запасы бензина и дизтоплива на внутреннем рынке.
Также Казахстан делает ставку на развитие собственной переработки нефти:
Планируется расширение Шымкентского НПЗ;
Мощности переработки вырастут с 6 до 12 миллионов тонн в год.
По словам представителей Минэнерго, на данный момент ситуация с обеспечением топливом в стране оценивается как стабильная.
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