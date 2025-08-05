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05.08.2025, 06:46

Бензиновый кризис надвигается: в Минэнерго заявили о грозящем дефиците ГСМ осенью

Новости Казахстана 0 387

Цены на топливо в Казахстане продолжают расти, и, по прогнозам правительства, это еще не предел. Осенью возможен дефицит бензина, предупреждают в Министерстве энергетики. Причины — экономические и внешнеторговые факторы, включая рост теневого экспорта ГСМ в Россию, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Седьмой канал".

©Shutterstock/Fotodom
©Shutterstock/Fotodom

Где топливо дешевле всего

По данным «Седьмого канала», самые низкие цены на бензин и дизельное топливо сохраняются в западных и южных регионах страны:

  • В Атырау АИ-92 стоит 204 тенге за литр;

  • В Шымкенте и Актобе — 207–210 тенге;

  • В столице цена уже достигла 222 тенге за литр.

После отмены государственного регулирования цен бензин подорожал в среднем на 17 тенге.

Дизельное топливо — дороже всего в мегаполисах

Больше всего за дизель платят жители крупных городов:

  • Алматы, Шымкент и Астана — от 315 до 319 тенге за литр.

Как растущие цены отражаются на жизни

Хотя официальных данных о прямом влиянии цен на ГСМ на стоимость продовольствия нет, казахстанцы уже ощущают последствия: подорожали услуги такси, продукты первой необходимости и непродовольственные товары.

По данным Бюро национальной статистики, инфляция в стране за 7 месяцев 2025 года составила 7,7 %. Наибольший рост зафиксирован:

  • Платные услуги: +9,2 %, в том числе такси — +11,1 %;

  • Продовольственные товары: +8,4 %, из них:

    • Картофель — +39,7 %,

    • Свежие фрукты — +22,1 %,

    • Мясо — +11,9 %;

  • Непродовольственные товары: +5,3 %, в том числе:

    • Сжиженный газ в баллонах — +14,5 %,

    • Дизель — +5,9 %,

    • Бензин — +4,9 %.

Эксперты: дешевого топлива больше не будет

По мнению аналитиков нефтяного сектора, Казахстан вступил в эпоху рыночных цен на топливо. Эксперт Олжас Байдильдинов считает, что нынешние цены — лишь начало выравнивания с реальными рыночными показателями:

«Безубыточная цена на 92-й бензин — около 60 центов, это порядка 320–350 тенге. Мы к этому уровню постепенно придем», — отмечает он.

Минэнерго: возможен дефицит топлива из-за экспорта в Россию

В Министерстве энергетики предупреждают: осенью может возникнуть дефицит топлива. Основные причины:

  • Удорожание российского рубля;

  • Вывоз казахстанского бензина в Россию — как легальный, так и контрабандный.

Первый вице-премьер Роман Скляр подтвердил, что выравнивание цен — мера, направленная на сокращение оттока топлива за рубеж:

«Заправка дешёвым топливом транзитного транспорта создаёт нехватку внутри страны. Поэтому цены будут корректироваться».

Сравнение с соседями: в Казахстане бензин всё еще дешевле

Для сравнения:

  • В России литр АИ-92 стоит около 400 тенге;

  • В Кыргызстане — 460 тенге;

  • В Узбекистане — 485 тенге.

Что делается для стабилизации рынка

Власти предпринимают меры для усиления контроля над вывозом нефтепродуктов:

  • На пунктах пропуска ЕАЭС фиксируются попытки незаконного экспорта;

  • Принятые меры уже позволили увеличить запасы бензина и дизтоплива на внутреннем рынке.

Также Казахстан делает ставку на развитие собственной переработки нефти:

  • Планируется расширение Шымкентского НПЗ;

  • Мощности переработки вырастут с 6 до 12 миллионов тонн в год.

По словам представителей Минэнерго, на данный момент ситуация с обеспечением топливом в стране оценивается как стабильная.

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