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05.08.2025, 07:03

Казахстанка требует 40 млн тенге за гибель ребенка в больнице

Новости Казахстана 0 380

В Костанайском городском суде рассматривается резонансное дело: мать трехлетнего мальчика, умершего после операций в детской областной больнице, требует компенсацию морального вреда в размере 40 миллионов тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Трагедия произошла летом 2024 года

Инцидент, вызвавший общественный резонанс, случился в июле 2024 года. В экстренном порядке в Костанайскую областную детскую больницу был доставлен трехлетний ребенок, который проглотил десять небольших магнитных шариков.

Врачи немедленно провели первую операцию, в ходе которой извлекли семь инородных тел. Медики выразили уверенность, что оставшиеся магниты должны выйти из организма естественным путем.

Состояние ребенка ухудшилось — провели повторную операцию

Однако спустя некоторое время стало очевидно, что оставшиеся магниты не двигаются по кишечнику. Мальчику провели повторное хирургическое вмешательство. К этому моменту у ребенка уже начались опасные осложнения — развились перфорация кишечника и перитонит.

Несмотря на усилия врачей, спасти ребенка не удалось. После удаления оставшихся магнитов мальчик скончался от септического шока и остановки сердца.

Начато уголовное расследование

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Ведется досудебное расследование, в рамках которого назначена дополнительная судебно-медицинская экспертиза. Следствие должно установить, были ли действия или бездействие медперсонала причиной ухудшения состояния ребенка и его последующей смерти.

Родственники требуют компенсацию

Как сообщил представитель семьи, адвокат Дамир Хамитов, мать погибшего мальчика обратилась с иском в Костанайский городской суд. Она требует взыскать с медучреждения 3,3 миллиона тенге в качестве материального ущерба, а также 40 миллионов тенге — за причинение морального вреда.

Судебный процесс продолжается

В пресс-службе Костанайского областного суда подтвердили, что гражданский иск официально принят к производству. Первое судебное заседание уже назначено, дело находится в стадии рассмотрения.

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