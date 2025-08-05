Казахстанка требует 40 млн тенге за гибель ребенка в больнице

В Костанайском городском суде рассматривается резонансное дело: мать трехлетнего мальчика, умершего после операций в детской областной больнице, требует компенсацию морального вреда в размере 40 миллионов тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
Инцидент, вызвавший общественный резонанс, случился в июле 2024 года. В экстренном порядке в Костанайскую областную детскую больницу был доставлен трехлетний ребенок, который проглотил десять небольших магнитных шариков.
Врачи немедленно провели первую операцию, в ходе которой извлекли семь инородных тел. Медики выразили уверенность, что оставшиеся магниты должны выйти из организма естественным путем.
Однако спустя некоторое время стало очевидно, что оставшиеся магниты не двигаются по кишечнику. Мальчику провели повторное хирургическое вмешательство. К этому моменту у ребенка уже начались опасные осложнения — развились перфорация кишечника и перитонит.
Несмотря на усилия врачей, спасти ребенка не удалось. После удаления оставшихся магнитов мальчик скончался от септического шока и остановки сердца.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Ведется досудебное расследование, в рамках которого назначена дополнительная судебно-медицинская экспертиза. Следствие должно установить, были ли действия или бездействие медперсонала причиной ухудшения состояния ребенка и его последующей смерти.
Как сообщил представитель семьи, адвокат Дамир Хамитов, мать погибшего мальчика обратилась с иском в Костанайский городской суд. Она требует взыскать с медучреждения 3,3 миллиона тенге в качестве материального ущерба, а также 40 миллионов тенге — за причинение морального вреда.
В пресс-службе Костанайского областного суда подтвердили, что гражданский иск официально принят к производству. Первое судебное заседание уже назначено, дело находится в стадии рассмотрения.
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