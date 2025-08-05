Скандал с «протекающим» вагоном: КТЖ не признали вагон, пока не вмешалось Минтранспорта

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Жалобы пассажиров на плохое состояние вагона поезда Алматы — Костанай вызвали широкий резонанс. В ответ на видео, на котором видно, как дождь заливает салон, национальный перевозчик сначала открестился от участия в инциденте. Однако позже выяснилось, что вагон действительно принадлежал КТЖ, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Кадр из видео

Сначала — отрицание: КТЖ заявила, что вагон им не принадлежит

Информация о некачественном состоянии вагона появилась в Telegram-канал Qumash. На кадрах видно, как внутри поезда течёт дождевая вода. Публикация вызвала бурную реакцию пользователей, и под постом появился комментарий пресс-службы АО «НК «КТЖ».

Представители национальной компании заявили, что поезд, попавший на видео, обслуживается частным перевозчиком ТОО «Турксиб Астана» и не имеет отношения ни к самому КТЖ, ни к его дочерней компании АО «Пассажирские перевозки».

КТЖ порекомендовала авторам видео обратиться в Министерство транспорта РК, которое курирует деятельность частных перевозчиков.

Проверка Минтранспорта выявила: вагон принадлежал КТЖ

Однако спустя некоторое время ситуация изменилась. Как сообщает агентство Kazinform, Министерство транспорта провело проверку по факту резонансной публикации. В ходе разбирательства выяснилось, что в состав поезда частного оператора действительно были включены дополнительные вагоны, предоставленные самим национальным перевозчиком.

Вагоны были добавлены разово – КТЖ приносит извинения

В АО «Пассажирские перевозки» подтвердили, что упомянутые вагоны были включены в состав только на один рейс — по специальной заявке. Сейчас эти вагоны отцеплены, и в дальнейшем эксплуатироваться не будут.

«Компания приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства», — говорится в официальном заявлении дочерней компании КТЖ.

Министерство обещает наказать виновных

В Минтранспорте пообещали принять меры в отношении ответственных лиц. Это касается как проверки технического состояния подвижного состава, так и взаимодействия между национальным и частным перевозчиками. Скандал поставил под вопрос эффективность контроля за качеством пассажирских перевозок в Казахстане и ответственность КТЖ перед пассажирами.