У Кулибаевых изъяли земли почти на 2 млрд тенге

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В Атырауской области прокуратура вернула в государственную собственность 16 неосвоенных земельных участков общей площадью более 31 тысячи гектаров. Рыночная стоимость этих участков составляет порядка 196 миллионов тенге. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, передает Lada.kz.

© РИА Новости / Александр Гальперин

Возврат неосвоенных земель в госсобственность

Отдельное внимание было уделено ситуации с земельным участком ТОО «Атырау Нефтехим», расположенным в специальной экономической зоне (СЭЗ) «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк». По информации ведомства, компания не выполнила обязательства по освоению участка площадью 106 гектаров. В результате договор доверительного управления был расторгнут, а участок возвращён в собственность СЭЗ. Его рыночная стоимость оценивается в 1,6 миллиарда тенге.

«По результатам проверки СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк», в собственность СЭЗ возвращен неиспользуемый участок стоимостью 1,6 млрд тенге. Компания «Атырау Нефтехим» также исключена из числа участников СЭЗ за неисполнение обязательств», — говорится в официальном сообщении прокуратуры.

Связь с Кулибаевыми

Компания «Атырау Нефтехим» принадлежит российскому «Сибур Холдингу» и казахстанской Almex Petrochemical. Последняя, в свою очередь, является дочерней структурой Joint Technologies — группы, связанной с бизнесменом Тимуром Кулибаевым.

Участок для пирса: ещё один возврат

Также прокуратура сообщила о возвращении в госсобственность ещё одного неиспользуемого участка — предназначенного для строительства пирса. Он принадлежал ТОО «Кипрос» и имел площадь 3,46 гектара. Рыночная стоимость участка составляет около 250 миллионов тенге. Согласно данным, ТОО «Кипрос» контролируется Тимуром и Динарой Кулибаевыми, которые занимают четвёртую строчку в рейтинге самых богатых бизнесменов Казахстана.

Повторное изъятие земли у Кипроса

Это не первый случай, когда у компаний Кулибаевых изымаются земельные участки. В мае 2025 года прокуратура Бурабайского района сообщила об изъятии участка на побережье озера Щучье. Участок площадью 3 гектара, стоимостью 53,4 миллиона тенге, более десяти лет не использовался. Специализированный экономический суд признал землепользователя недобросовестным, и земля была возвращена в госсобственность.

Что известно о бизнес-империи Кулибаевых

Тимур и Динара Кулибаевы контролируют крупные активы в Казахстане. В частности, через АО «Холдинговая группа «Алмэкс» они являются основными акционерами Народного банка Казахстана. Также им принадлежат ТОО «Фирма «Алмэкс Плюс», ТОО «Алмэкс Проект» и одна из крупнейших бизнес-групп страны — «Кипрос».

Под управлением группы «Кипрос» находятся доли в компаниях Viled, Emdeu, «Қамқор Менеджмент», сети автозаправок PetroRetail (Qazaq Oil), АО «Бахус», ТОО «Joint Technologies», а также таких структурах, как АО «Prime Aviation», АО «НГСК «КазСтройСервис» и вышеупомянутая «Атырау Нефтехим».