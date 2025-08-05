18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
537.53
620.52
6.71
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
05.08.2025, 07:46

У Кулибаевых изъяли земли почти на 2 млрд тенге

Новости Казахстана 0 540

В Атырауской области прокуратура вернула в государственную собственность 16 неосвоенных земельных участков общей площадью более 31 тысячи гектаров. Рыночная стоимость этих участков составляет порядка 196 миллионов тенге. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, передает Lada.kz. 

© РИА Новости / Александр Гальперин
© РИА Новости / Александр Гальперин

Возврат неосвоенных земель в госсобственность

Отдельное внимание было уделено ситуации с земельным участком ТОО «Атырау Нефтехим», расположенным в специальной экономической зоне (СЭЗ) «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк». По информации ведомства, компания не выполнила обязательства по освоению участка площадью 106 гектаров. В результате договор доверительного управления был расторгнут, а участок возвращён в собственность СЭЗ. Его рыночная стоимость оценивается в 1,6 миллиарда тенге.

«По результатам проверки СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк», в собственность СЭЗ возвращен неиспользуемый участок стоимостью 1,6 млрд тенге. Компания «Атырау Нефтехим» также исключена из числа участников СЭЗ за неисполнение обязательств», — говорится в официальном сообщении прокуратуры.

Связь с Кулибаевыми

Компания «Атырау Нефтехим» принадлежит российскому «Сибур Холдингу» и казахстанской Almex Petrochemical. Последняя, в свою очередь, является дочерней структурой Joint Technologies — группы, связанной с бизнесменом Тимуром Кулибаевым.

Участок для пирса: ещё один возврат

Также прокуратура сообщила о возвращении в госсобственность ещё одного неиспользуемого участка — предназначенного для строительства пирса. Он принадлежал ТОО «Кипрос» и имел площадь 3,46 гектара. Рыночная стоимость участка составляет около 250 миллионов тенге. Согласно данным, ТОО «Кипрос» контролируется Тимуром и Динарой Кулибаевыми, которые занимают четвёртую строчку в рейтинге самых богатых бизнесменов Казахстана.

Повторное изъятие земли у Кипроса

Это не первый случай, когда у компаний Кулибаевых изымаются земельные участки. В мае 2025 года прокуратура Бурабайского района сообщила об изъятии участка на побережье озера Щучье. Участок площадью 3 гектара, стоимостью 53,4 миллиона тенге, более десяти лет не использовался. Специализированный экономический суд признал землепользователя недобросовестным, и земля была возвращена в госсобственность.

Что известно о бизнес-империи Кулибаевых

Тимур и Динара Кулибаевы контролируют крупные активы в Казахстане. В частности, через АО «Холдинговая группа «Алмэкс» они являются основными акционерами Народного банка Казахстана. Также им принадлежат ТОО «Фирма «Алмэкс Плюс», ТОО «Алмэкс Проект» и одна из крупнейших бизнес-групп страны — «Кипрос».

Под управлением группы «Кипрос» находятся доли в компаниях Viled, Emdeu, «Қамқор Менеджмент», сети автозаправок PetroRetail (Qazaq Oil), АО «Бахус», ТОО «Joint Technologies», а также таких структурах, как АО «Prime Aviation», АО «НГСК «КазСтройСервис» и вышеупомянутая «Атырау Нефтехим».

1
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0
Новые правила для казахстанцев: сколько теперь жильцов можно прописать в одной квартире?Новости Казахстана
30.07.2025, 17:20 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…