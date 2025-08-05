Минздрав меняет правила обеспечения инсулином: что нужно знать казахстанцам

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Министерство здравоохранения Казахстана подтвердило, что государственная помощь людям с сахарным диабетом будет сохранена и даже расширена. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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Лечение — через ОСМС, но с расширенным охватом

С 1 января 2026 года обеспечение лекарствами для пациентов с сахарным диабетом будет осуществляться через систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Однако это не означает сокращение поддержки, подчеркнул представитель Минздрава.

«Помощь не только не уменьшится, но и расширится. Сегодня 96% пациентов с диабетом уже охвачены системой страхования. За уязвимые категории — детей, пенсионеров, инвалидов, беременных — платит государство», — заявил Ержан Нурлыбаев.

Изменения в перечне препаратов: упор на эффективность

Министерство здравоохранения также пересмотрело перечень лекарств, используемых при лечении диабета. Были предприняты следующие меры:

исключены препараты с недоказанной клинической эффективностью;

инсулин детемир, производство которого прекращено, больше не будет закупаться;

расширен доступ к инсулину нового поколения — деглудек, который теперь будет предоставляться всем категориям пациентов, включая детей и беременных женщин.

Более полумиллиона пациентов — на особом контроле

По данным официальной статистики, в Казахстане с диабетом живут более 535 тысяч человек, в том числе свыше 5,5 тысячи детей. Все пациенты с диагнозом сахарного диабета 1-го и 2-го типа продолжают получать необходимые медикаменты бесплатно.