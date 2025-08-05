Что делать, если опоздали на поезд: правила возврата билета в Казахстане

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В жизни бывают разные ситуации, и опоздание на поезд — одна из них. В АО «Пассажирские перевозки» рассказали, как действовать в такой неприятной ситуации и можно ли вернуть деньги за билет, сообщает Lada.kz со ссылкой на КазТАГ.

Фото: gov.kz

Первое действие — срочно обратиться в кассу

Если вы пришли на вокзал и обнаружили, что поезд уже ушёл, не стоит паниковать. Представители компании рекомендуют немедленно подойти к билетной кассе и сообщить кассиру о случившемся. Важно сделать это не позднее чем через час после фактического отправления поезда со станции, указанной в билете.

Частичный возврат денег возможен

Даже при опоздании на поезд у пассажира сохраняется право вернуть часть стоимости билета. Однако важно помнить, что компенсация будет неполной, и размер суммы зависит от действующих правил железнодорожных перевозок.

Для оформления возврата необходимо предоставить:

удостоверение личности;

оригинал билета.

Возможность пересадки на другой поезд

Кассир не только оформит возврат, но и при наличии свободных мест предложит варианты пересадки на следующий подходящий поезд. Таким образом, даже если вы не успели на свой рейс, есть шанс уехать в том же направлении с минимальными потерями.

Когда поступят деньги

Сроки возврата денежных средств и сумма компенсации регулируются правилами перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом, утверждёнными на национальном уровне. Получить более подробную информацию можно по единому справочному номеру 1433.

Рекомендация: приезжайте на вокзал заранее

АО «Пассажирские перевозки» напоминает, что для избежания подобных ситуаций стоит прибывать на вокзал заранее, особенно в периоды высокого пассажиропотока. Это поможет без лишнего стресса пройти посадку и не рисковать потерей времени и средств.

Итог: несмотря на опоздание, пассажир имеет право на частичный возврат средств и возможность переоформления поездки. Главное — действовать быстро и обращаться в кассу в течение одного часа после отправления поезда.