18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
537.53
620.52
6.71
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
05.08.2025, 09:26

Что делать, если опоздали на поезд: правила возврата билета в Казахстане

Новости Казахстана 0 368

В жизни бывают разные ситуации, и опоздание на поезд — одна из них. В АО «Пассажирские перевозки» рассказали, как действовать в такой неприятной ситуации и можно ли вернуть деньги за билет, сообщает Lada.kz со ссылкой на КазТАГ.

 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Первое действие — срочно обратиться в кассу

Если вы пришли на вокзал и обнаружили, что поезд уже ушёл, не стоит паниковать. Представители компании рекомендуют немедленно подойти к билетной кассе и сообщить кассиру о случившемся. Важно сделать это не позднее чем через час после фактического отправления поезда со станции, указанной в билете.

Частичный возврат денег возможен

Даже при опоздании на поезд у пассажира сохраняется право вернуть часть стоимости билета. Однако важно помнить, что компенсация будет неполной, и размер суммы зависит от действующих правил железнодорожных перевозок.

Для оформления возврата необходимо предоставить:

  • удостоверение личности;

  • оригинал билета.

Возможность пересадки на другой поезд

Кассир не только оформит возврат, но и при наличии свободных мест предложит варианты пересадки на следующий подходящий поезд. Таким образом, даже если вы не успели на свой рейс, есть шанс уехать в том же направлении с минимальными потерями.

Когда поступят деньги

Сроки возврата денежных средств и сумма компенсации регулируются правилами перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом, утверждёнными на национальном уровне. Получить более подробную информацию можно по единому справочному номеру 1433.

Рекомендация: приезжайте на вокзал заранее

АО «Пассажирские перевозки» напоминает, что для избежания подобных ситуаций стоит прибывать на вокзал заранее, особенно в периоды высокого пассажиропотока. Это поможет без лишнего стресса пройти посадку и не рисковать потерей времени и средств.

Итог: несмотря на опоздание, пассажир имеет право на частичный возврат средств и возможность переоформления поездки. Главное — действовать быстро и обращаться в кассу в течение одного часа после отправления поезда.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0
Новые правила для казахстанцев: сколько теперь жильцов можно прописать в одной квартире?Новости Казахстана
30.07.2025, 17:20 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…