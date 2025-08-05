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05.08.2025, 10:08

Вода из России по графику: сколько Казахстан получил по Уралу и почему это важно

Новости Казахстана 0 474

За первое полугодие 2025 года по трансграничной реке Жайык (Урал) из России в Казахстан поступило свыше 6,43 млрд кубометров воды. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

Фото: Оперативный штаб по ЧС Атырауской области
Фото: Оперативный штаб по ЧС Атырауской области

Основной объём воды формируется в России

Как отметили в ведомстве, замеры проводились на приграничном гидропосту «Январцево», через который река Жайык пересекает границу между двумя государствами. По словам начальника управления водного сотрудничества с Китаем и Россией Нагимы Ажигуловой, до 80% стока этой трансграничной реки формируется именно на территории Российской Федерации.

В Казахстане река протекает преимущественно по территории Западного Казахстана и Атырауской области, где впадает в Каспийское море.

Водные ресурсы регулируются межгосударственным соглашением

Распределение вод реки Жайык строго регламентировано: с 1996 года действует протокол о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов, а также координации водохозяйственной деятельности в бассейне реки.

«Согласно документу, российская сторона обязуется ежемесячно направлять в Казахстан определённые объёмы воды. Эти параметры чётко прописаны по месяцам», – подчеркнула Ажигулова.

Значение реки Жайык для Казахстана

Река Жайык играет ключевую роль в обеспечении водными ресурсами западных регионов страны, в том числе Атырауской области. Она важна как для питьевого водоснабжения, так и для нужд сельского хозяйства, рыболовства и экосистем Прикаспийского региона.

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