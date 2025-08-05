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05.08.2025, 10:36

Почему весь мир начал прислушиваться к Казахстану: Токаев говорит то, что другие боятся сказать

Новости Казахстана 0 620

Открытие регионального центра ООН в Алматы и визит генсека Антониу Гутерриша стали, по мнению российского политолога Максима Шевченко, важнейшими событиями в контексте кризиса международных институтов. На фоне вытеснения ООН из ключевых конфликтов — от Украины до Ближнего Востока — Казахстан, благодаря своей нейтральной и конструктивной позиции, получает шанс сыграть особую роль в переосмыслении миссии Организации, сообщает Lada.kz со ссылкой на издание "Время".

Фото: sevastopol.su
Фото: sevastopol.su

Лидер с уникальным дипломатическим бэкграундом

Президент Касым-Жомарт Токаев, имеющий многолетний опыт работы в системе ООН, воспринимается Шевченко как редкий политик, способный выступать не только как глава государства, но и как посредник на глобальной арене. Его стремление к равноправному диалогу между государствами, особенно неядерными, формирует альтернативу системе, построенной на доминировании «ядерной пятёрки».

От инструментов гегемонии к равному представительству

История создания ООН, как напоминает эксперт, предполагает, что пять стран — обладателей ядерного оружия — получили право вето, формируя вертикаль влияния. Однако сегодня, по мнению Шевченко, именно такие страны, как Казахстан, Африканские и Латиноамериканские государства, страны Юго-Восточной Азии и Восточной Европы должны задавать повестку. Открытие офиса ООН в Алматы — это сигнал к переформатированию подходов: от эксклюзивного клубного управления — к подлинно инклюзивному.

Ядерное разоружение как моральный капитал

Отказ Казахстана от ядерного арсенала, а также трагическое наследие Семипалатинского полигона придают голосу страны в вопросах мира и безопасности особый вес. Казахстан — не просто участник международных диалогов, но и моральный ориентир. Именно поэтому его позиция по укреплению роли ООН, считает политолог, воспринимается с уважением в самых разных странах.

Токаев как фактор равновесия на фоне мировых потрясений

Казахстан, отмечает Шевченко, проводит независимую многовекторную политику, поддерживая и тесные связи с Россией, и активное сотрудничество с Западом. Это не просто дипломатический манёвр, а осознанная стратегия, позволяющая сохранять баланс и не быть втянутым в конфликты. Успех такого подхода возможен только при наличии у руководителя страны авторитета, признания и тонкого понимания мировой геополитики — качеств, которыми, по мнению эксперта, обладает именно Токаев.

Независимость как фактор доверия и влияния

Суверенитет Казахстана, считает Шевченко, укрепляется не за счёт громких деклараций, а благодаря выверенной дипломатии. Даже несмотря на провокационные высказывания, звучащие порой из России, сама Москва заинтересована в стабильных и прогнозируемых отношениях с Астаной. Более того, Казахстан может стать важным посредником в восстановлении разрушенных международных связей после окончания нынешних конфликтов.

Казахстан — "мудрый третий" в эпоху конфронтации

По аналогии с китайским понятием «мудрого наблюдателя», Казахстан занимает позицию конструктивного нейтралитета, благодаря которому может стать модератором будущего мира. Именно такая роль, подчеркивает Шевченко, особенно востребована в условиях слома прежнего миропорядка.

Глубинные основания дипломатии: миссия степной цивилизации

По мнению эксперта, внешняя политика Казахстана опирается не только на прагматизм, но и на уникальную культурно-историческую основу. Казахстан — наследник тысячелетней кочевой цивилизации, способной формировать собственный политический и ценностный код. Этот опыт открытости, межэтнического сосуществования и сакральной преемственности делает страну особым игроком на евразийской арене.

От степей к глобальной политике: роль Токаева в исторической перспективе

Казахстан, по сути, воспроизводит принципы империи Чингисхана — мультиэтничности и духовного единства. Именно эти качества, считает Шевченко, позволяют сохранять суверенитет и одновременно встраиваться в мировую систему как полноценный субъект. Руководство Токаева усилило эти основания, превратив внешнюю политику в инструмент защиты как национальных интересов, так и общечеловеческих ценностей.

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