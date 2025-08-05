Цифровой ошейник для товаров: Казахстан закручивает гайки теневому рынку

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане планируют ввести обязательную маркировку для ряда новых товарных групп. Как сообщил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, такая мера направлена на борьбу с теневым бизнесом, который, по его словам, сдерживает развитие малого и среднего предпринимательства, нарушает конкуренцию и снижает доходы бюджета, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: freepik

Борьба с теневой экономикой через маркировку

Согласно плану:

Моторные масла будут подлежать маркировке до конца 2025 года ;

Пиво и другая пивоваренная продукция — с февраля 2026 года ;

Одежда и товары легкой промышленности — с марта 2026 года ;

Ювелирные изделия — с декабря 2026 года ;

Биологически активные добавки (БАДы) — с 2027 года.

Цифровизация торговли и упрощение импорта

Параллельно Минторговли работает над запуском национальной B2B-платформы нового типа. Ее главная цель — навести порядок в системе оптовых закупок и упростить взаимодействие между поставщиками и бизнесом. Планируется:

Внедрение цифровых решений ;

Упрощение процедур сертификации;

Интеграция с крупными платформами , такими как JD.com и Alibaba Group ;

Обсуждение модернизации соглашения с Китаем от 1996 года, чтобы устранить технические барьеры на пути торговли.

Новый агромаркетплейс — без посредников

Еще одна инициатива — создание агропромышленного маркетплейса, который позволит напрямую соединить сельхозпроизводителей с торговыми сетями и государственными органами. Это должно сократить количество посредников, повысить прозрачность и снизить издержки в логистике и продаже продукции.

Продовольственные ваучеры: пилотный проект в трех городах

В рамках социальной политики министерство проводит пилотный проект по контролю за торговой надбавкой на социально значимые продукты. Главные меры:

Введение продовольственных ваучеров для получателей адресной социальной помощи (АСП);

Продажа товаров по закупочной цене , без наценки;

Реализация проекта в Акколе, Кокшетау и Павлодаре ;

Участие около 5 тысяч получателей АСП.

Проект уже получил положительные отклики от парламентариев и прошёл этап общественного обсуждения.

Искусственный интеллект поможет потребителям и бизнесу

Министерство также завершает разработку виртуального помощника для защиты прав потребителей. Он находится на стадии тестирования и в будущем станет доступен широкой публике. Кроме того, готовится к запуску ИИ-помощник, который будет помогать:

Работать с базой национальных стандартов ;

Подбирать испытательные лаборатории для бизнеса.

Ожидаемые результаты к 2029 году

По оценке министра Шаккалиева, реализация всех этих инициатив позволит достичь следующих целей: