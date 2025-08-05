Цифровой ошейник для товаров: Казахстан закручивает гайки теневому рынку

В Казахстане планируют ввести обязательную маркировку для ряда новых товарных групп. Как сообщил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, такая мера направлена на борьбу с теневым бизнесом, который, по его словам, сдерживает развитие малого и среднего предпринимательства, нарушает конкуренцию и снижает доходы бюджета, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Согласно плану:
Моторные масла будут подлежать маркировке до конца 2025 года;
Пиво и другая пивоваренная продукция — с февраля 2026 года;
Одежда и товары легкой промышленности — с марта 2026 года;
Ювелирные изделия — с декабря 2026 года;
Биологически активные добавки (БАДы) — с 2027 года.
Параллельно Минторговли работает над запуском национальной B2B-платформы нового типа. Ее главная цель — навести порядок в системе оптовых закупок и упростить взаимодействие между поставщиками и бизнесом. Планируется:
Внедрение цифровых решений;
Упрощение процедур сертификации;
Интеграция с крупными платформами, такими как JD.com и Alibaba Group;
Обсуждение модернизации соглашения с Китаем от 1996 года, чтобы устранить технические барьеры на пути торговли.
Еще одна инициатива — создание агропромышленного маркетплейса, который позволит напрямую соединить сельхозпроизводителей с торговыми сетями и государственными органами. Это должно сократить количество посредников, повысить прозрачность и снизить издержки в логистике и продаже продукции.
В рамках социальной политики министерство проводит пилотный проект по контролю за торговой надбавкой на социально значимые продукты. Главные меры:
Введение продовольственных ваучеров для получателей адресной социальной помощи (АСП);
Продажа товаров по закупочной цене, без наценки;
Реализация проекта в Акколе, Кокшетау и Павлодаре;
Участие около 5 тысяч получателей АСП.
Проект уже получил положительные отклики от парламентариев и прошёл этап общественного обсуждения.
Министерство также завершает разработку виртуального помощника для защиты прав потребителей. Он находится на стадии тестирования и в будущем станет доступен широкой публике. Кроме того, готовится к запуску ИИ-помощник, который будет помогать:
Работать с базой национальных стандартов;
Подбирать испытательные лаборатории для бизнеса.
По оценке министра Шаккалиева, реализация всех этих инициатив позволит достичь следующих целей:
Увеличение физического объема торговли на 10%;
Снижение теневой экономики до 2,82% от ВВП;
Рост производительности труда в торговле на 141,8%;
Повышение эффективности госрегулирования в защите прав потребителей до 77,1% уже к 2027 году.
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