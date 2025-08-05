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05.08.2025, 11:32

Цифровой ошейник для товаров: Казахстан закручивает гайки теневому рынку

Новости Казахстана 0 450

В Казахстане планируют ввести обязательную маркировку для ряда новых товарных групп. Как сообщил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, такая мера направлена на борьбу с теневым бизнесом, который, по его словам, сдерживает развитие малого и среднего предпринимательства, нарушает конкуренцию и снижает доходы бюджета, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: freepik
Фото: freepik

Борьба с теневой экономикой через маркировку

Согласно плану:

  • Моторные масла будут подлежать маркировке до конца 2025 года;

  • Пиво и другая пивоваренная продукцияс февраля 2026 года;

  • Одежда и товары легкой промышленностис марта 2026 года;

  • Ювелирные изделияс декабря 2026 года;

  • Биологически активные добавки (БАДы)с 2027 года.

Цифровизация торговли и упрощение импорта

Параллельно Минторговли работает над запуском национальной B2B-платформы нового типа. Ее главная цель — навести порядок в системе оптовых закупок и упростить взаимодействие между поставщиками и бизнесом. Планируется:

  • Внедрение цифровых решений;

  • Упрощение процедур сертификации;

  • Интеграция с крупными платформами, такими как JD.com и Alibaba Group;

  • Обсуждение модернизации соглашения с Китаем от 1996 года, чтобы устранить технические барьеры на пути торговли.

Новый агромаркетплейс — без посредников

Еще одна инициатива — создание агропромышленного маркетплейса, который позволит напрямую соединить сельхозпроизводителей с торговыми сетями и государственными органами. Это должно сократить количество посредников, повысить прозрачность и снизить издержки в логистике и продаже продукции.

Продовольственные ваучеры: пилотный проект в трех городах

В рамках социальной политики министерство проводит пилотный проект по контролю за торговой надбавкой на социально значимые продукты. Главные меры:

  • Введение продовольственных ваучеров для получателей адресной социальной помощи (АСП);

  • Продажа товаров по закупочной цене, без наценки;

  • Реализация проекта в Акколе, Кокшетау и Павлодаре;

  • Участие около 5 тысяч получателей АСП.

Проект уже получил положительные отклики от парламентариев и прошёл этап общественного обсуждения.

Искусственный интеллект поможет потребителям и бизнесу

Министерство также завершает разработку виртуального помощника для защиты прав потребителей. Он находится на стадии тестирования и в будущем станет доступен широкой публике. Кроме того, готовится к запуску ИИ-помощник, который будет помогать:

  • Работать с базой национальных стандартов;

  • Подбирать испытательные лаборатории для бизнеса.

Ожидаемые результаты к 2029 году

По оценке министра Шаккалиева, реализация всех этих инициатив позволит достичь следующих целей:

  • Увеличение физического объема торговли на 10%;

  • Снижение теневой экономики до 2,82% от ВВП;

  • Рост производительности труда в торговле на 141,8%;

  • Повышение эффективности госрегулирования в защите прав потребителей до 77,1% уже к 2027 году.

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