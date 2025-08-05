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05.08.2025, 12:29

Скандал в Казахстане: таксист InDrive мастурбировал при пассажирке — пользователи призывают к бойкоту сервиса

Новости Казахстана 0 739

В столице Казахстана разгорелся новый скандал вокруг популярного сервиса заказа такси InDrive. Молодая жительница Астаны пожаловалась на непристойное поведение водителя, заявив, что он мастурбировал прямо во время поездки. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс, а в соцсетях началась кампания по бойкоту платформы, сообщает Lada.kz. 

Фото: uralskweek.kz
Фото: uralskweek.kz

Жуткий случай: девушка рассказала о домогательствах

Пользовательница соцсети Threads под ником @arutaiyo опубликовала тревожный пост, в котором поделилась пережитым:

«Он смотрел на меня через зеркало, и я поняла, что он делает что-то неприличное. Было видно всё. Я замерла от ужаса. Мама сидела рядом, но ничего не заметила», — написала она.

По ее словам, водитель начал мастурбировать прямо за рулем. Девушка испытала сильный шок, но нашла в себе силы рассказать об этом публично, чтобы предостеречь других.

Реакция властей: водитель задержан

Информацию о произошедшем подтвердили в полиции. По данным правоохранительных органов, подозреваемый был оперативно задержан. Его личность установлена, он уже арестован.

Общественный гнев: призывы к удалению приложения

После публикации истории в соцсетях, пользователи начали массово делиться негативным опытом поездок с InDrive и призывать к удалению приложения.

«Почему эту компанию до сих пор не заблокировали? Кто контролирует отбор водителей и авто? Там что, вообще нет проверок?» — возмущается пользователь art.vladimirov.design.

«Девочки, не экономьте 300 тенге — это может стоить вам безопасности! Лучше уж потратиться, чем подвергать себя риску», — добавила @arutaiyo, ставшая жертвой нападения.

Массовые жалобы: пользователи делятся похожими случаями

Среди комментаторов оказалось немало тех, кто сталкивался с нарушениями при заказе такси через InDrive:

  • Несовпадение данных: «На фото один водитель, приезжает другой. Машина — совсем другая. Почему такие вызовы проходят?» — жалуется @zhanna_ospan.

  • Странные звонки: «Как-то раз водитель стал расспрашивать по телефону, одна ли я еду. Это было тревожно. Я отменила поездку и сразу сообщила родным», — рассказала @alfiyarr.

  • Опасное вождение: «Водитель чуть не сбил людей, ехал как сумасшедший. Было страшно», — поделилась еще одна пользовательница.

Это не первый случай

Подобные инциденты с водителями InDrive в Казахстане происходят не впервые. В конце июля американская туристка обвинила таксиста из того же сервиса в домогательствах во время поездки из Сарыагаша в Шымкент. Тогда компания принесла официальные извинения, а водитель был привлечен к ответственности.

Вопросы к безопасности: будет ли реакция сервиса?

Общественность требует от InDrive не только извинений, но и реальных действий: ужесточения проверки водителей, создания горячей линии для жалоб и внедрения механизмов экстренного реагирования. Пока официального заявления от компании по поводу инцидента в Астане не поступало.

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