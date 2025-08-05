Казахстанцам приходят штрафы на миллионы: налоговая выставляет долги, которых нет

В Казахстане разгорелся скандал вокруг массового начисления налоговых штрафов и пеней предпринимателям. Причиной стала новая система учета, из-за сбоев в которой предприниматели получают уведомления о несуществующих долгах — порой на миллионы тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на inbusiness.kz.
Многие владельцы ИП и ТОО рассказывают, что получили уведомления о «сокрытии доходов» на суммы до 4 млн тенге. При этом, по их словам, все бухгалтерские документы в порядке, кассовая дисциплина соблюдается.
Так, житель Астаны Самат Ибрагимов сообщил, что после обращения с жалобой его долг был снят — в налоговой указали, что произошла «техническая ошибка». Аналогичная история случилась и у предпринимательницы Дины Бекен, которой тоже сначала приписали "сокрытие доходов", а потом признали, что это сбой.
Как пояснила налоговый эксперт Рабиям Серикбаева, основная причина происходящего — сбои в работе новой информационной системы ИСНА, запущенной комитетом государственных доходов (КГД).
Среди распространённых проблем:
уведомления приходят без даты доставки или сроков исполнения;
не работает механизм подачи пояснений по уведомлениям;
отправленные пояснения не доходят до инспекторов ОГД;
счета блокируются без предупреждений.
«Даже недельная блокировка счёта может привести к банкротству малого бизнеса. Нужно было оставить старую систему в качестве резервной», — считает эксперт.
Она предложила ввести временный мораторий на приостановление операций по счетам до полной отладки системы.
В КГД заявили, что трудности вызваны переходом всех финансовых систем на международный стандарт ISO 20022 с 10 января 2025 года. По их версии, проблемы возникли из-за некорректных данных от госкорпорации «Правительство для граждан» и ошибок в банках.
Также в КГД пояснили:
пени начисляются автоматически согласно статье 117 Налогового кодекса;
перерасчёт проводится для актуализации данных;
«технической ошибки» в начислениях нет — система просто обновляет лицевые счета.
Новая платформа ИСНА внедрила «абсолютный лицевой счёт» — он позволяет выстраивать операции по уплате налогов в хронологическом порядке. Предприниматели смогут сами сверять начисления и пени.
Несмотря на заверения КГД, предприниматели выражают обеспокоенность: они боятся, что подобные «ошибки» будут повторяться, а блокировка счетов может стать инструментом давления.
«Налоговики тычут пальцем в небо, а мы должны тратить время и нервы, доказывая свою невиновность», — жалуются в соцсетях.
Некоторые и вовсе считают происходящее попыткой пополнить бюджет за счёт фиктивных доначислений.
Если налогоплательщик не согласен с доначислениями, он имеет право обжаловать их. Это можно сделать:
через личный кабинет на сайте knp.kgd.gov.kz;
по номеру Единого контакт-центра 1414;
через платформу e-Otinish.
Срок рассмотрения жалобы составляет 15 рабочих дней, но может быть продлён до 30 дней при необходимости уточнений.
Ситуация продолжает развиваться. Предпринимательское сообщество надеется, что власти оперативно устранят сбои, введут временные послабления и восстановят доверие к фискальной системе. В противном случае рискует пострадать не только бизнес, но и экономическая стабильность страны в целом.
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