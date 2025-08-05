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05.08.2025, 14:12

Казахстанцам приходят штрафы на миллионы: налоговая выставляет долги, которых нет

Новости Казахстана 0 688

В Казахстане разгорелся скандал вокруг массового начисления налоговых штрафов и пеней предпринимателям. Причиной стала новая система учета, из-за сбоев в которой предприниматели получают уведомления о несуществующих долгах — порой на миллионы тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на inbusiness.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

«Скрыли доходы»? Предприниматели получают уведомления без оснований

Многие владельцы ИП и ТОО рассказывают, что получили уведомления о «сокрытии доходов» на суммы до 4 млн тенге. При этом, по их словам, все бухгалтерские документы в порядке, кассовая дисциплина соблюдается.

Так, житель Астаны Самат Ибрагимов сообщил, что после обращения с жалобой его долг был снят — в налоговой указали, что произошла «техническая ошибка». Аналогичная история случилась и у предпринимательницы Дины Бекен, которой тоже сначала приписали "сокрытие доходов", а потом признали, что это сбой.

Проблема — в новой системе: счета блокируются, объяснений нет

Как пояснила налоговый эксперт Рабиям Серикбаева, основная причина происходящего — сбои в работе новой информационной системы ИСНА, запущенной комитетом государственных доходов (КГД).

Среди распространённых проблем:

  • уведомления приходят без даты доставки или сроков исполнения;

  • не работает механизм подачи пояснений по уведомлениям;

  • отправленные пояснения не доходят до инспекторов ОГД;

  • счета блокируются без предупреждений.

«Даже недельная блокировка счёта может привести к банкротству малого бизнеса. Нужно было оставить старую систему в качестве резервной», — считает эксперт.

Она предложила ввести временный мораторий на приостановление операций по счетам до полной отладки системы.

Минфин объясняет: переход на ISO 20022 и сбой в реестрах

В КГД заявили, что трудности вызваны переходом всех финансовых систем на международный стандарт ISO 20022 с 10 января 2025 года. По их версии, проблемы возникли из-за некорректных данных от госкорпорации «Правительство для граждан» и ошибок в банках.

Также в КГД пояснили:

  • пени начисляются автоматически согласно статье 117 Налогового кодекса;

  • перерасчёт проводится для актуализации данных;

  • «технической ошибки» в начислениях нет — система просто обновляет лицевые счета.

Новая платформа ИСНА внедрила «абсолютный лицевой счёт» — он позволяет выстраивать операции по уплате налогов в хронологическом порядке. Предприниматели смогут сами сверять начисления и пени.

Доверие подорвано: бизнесмены подозревают давление

Несмотря на заверения КГД, предприниматели выражают обеспокоенность: они боятся, что подобные «ошибки» будут повторяться, а блокировка счетов может стать инструментом давления.

«Налоговики тычут пальцем в небо, а мы должны тратить время и нервы, доказывая свою невиновность», — жалуются в соцсетях.

Некоторые и вовсе считают происходящее попыткой пополнить бюджет за счёт фиктивных доначислений.

Что делать, если вам пришло уведомление?

Если налогоплательщик не согласен с доначислениями, он имеет право обжаловать их. Это можно сделать:

  • через личный кабинет на сайте knp.kgd.gov.kz;

  • по номеру Единого контакт-центра 1414;

  • через платформу e-Otinish.

Срок рассмотрения жалобы составляет 15 рабочих дней, но может быть продлён до 30 дней при необходимости уточнений.

Ожидаются меры: налогоплательщики требуют стабильности

Ситуация продолжает развиваться. Предпринимательское сообщество надеется, что власти оперативно устранят сбои, введут временные послабления и восстановят доверие к фискальной системе. В противном случае рискует пострадать не только бизнес, но и экономическая стабильность страны в целом.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Несколько лет назад, так же пришло уведомление что я не оплатил налог на транспорт на 150 тыс тенге. Хорошо что имею привычку сканировать и откладывать в папку. Собрав все документы поехал в налоговую, те отправили в автоЦОН, чтобы там взять справку об оплате всех налогов и только потом приехав в налоговую и предъявив все документы, вдруг услышал что был сбой программы и не грамма извинений. А сколько было потрачено нервов и времени. А если бы я в этот момент вылетал за границу, меня бы в аэропорту тормознули и капец.
05.08.2025, 12:13
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