Новые правила на границе с Кыргызстаном: что изменится для казахстанцев

Правительство Казахстана подготовило проект постановления о подписании Протокола к Соглашению между правительствами Казахстана и Кыргызстана о пунктах пропуска через государственную границу от 25 декабря 2003 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Переименование и парные наименования
Пункт пропуска «Камышановка» предлагается переименовать в «Аксу» (Казахстан) — «Томенку‑Чуй» (Кыргызстан).
Новый режим работы
Режим работы данного пункта меняется со «светлого времени суток» на круглосуточный.
Расширение статуса пунктов
Пункты пропуска «Камышановка» и «Бесагаш» планируется перевести из категории двусторонних в многосторонние международные.
Зачем это делается
Инициатива направлена на углубление казахстанско‑киргизского приграничного сотрудничества, увеличение взаимной торговли и развитие туризма в странах Центральной Азии.
Ожидаемые сроки эффекта
Предполагается, что результаты от реализации Протокола проявятся в течение года после заключения международного договора.
Общественное обсуждение
Проект размещён на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 19 августа.
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