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05.08.2025, 15:01

Новые правила на границе с Кыргызстаном: что изменится для казахстанцев

Новости Казахстана 0 475

Правительство Казахстана подготовило проект постановления о подписании Протокола к Соглашению между правительствами Казахстана и Кыргызстана о пунктах пропуска через государственную границу от 25 декабря 2003 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

 

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
© Sputnik / Табылды Кадырбеков

Переименование и парные наименования

Пункт пропуска «Камышановка» предлагается переименовать в «Аксу» (Казахстан) — «Томенку‑Чуй» (Кыргызстан).

Новый режим работы

Режим работы данного пункта меняется со «светлого времени суток» на круглосуточный.

Расширение статуса пунктов

Пункты пропуска «Камышановка» и «Бесагаш» планируется перевести из категории двусторонних в многосторонние международные.

Зачем это делается

Инициатива направлена на углубление казахстанско‑киргизского приграничного сотрудничества, увеличение взаимной торговли и развитие туризма в странах Центральной Азии.

Ожидаемые сроки эффекта

Предполагается, что результаты от реализации Протокола проявятся в течение года после заключения международного договора.

Общественное обсуждение

Проект размещён на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 19 августа.

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