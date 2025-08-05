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05.08.2025, 16:00

Куда уходят деньги казахстанцев? ЕНПФ и Нацфонд вкладываются за рубежом

Новости Казахстана 0 477

Нацбанк намерен повысить долгосрочную реальную доходность активов ЕНПФ и увеличить долю «высокодоходных» инструментов как в пенсионном портфеле, так и в Нацфонде, расширяя присутствие на зарубежных рынках и добавляя альтернативные классы активов, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

© Sputnik / Болат Шайхинов
© Sputnik / Болат Шайхинов

Какие изменения готовятся для ЕНПФ

Нацбанк пересматривает стратегию валютного портфеля ЕНПФ в пользу более доходных классов активов. План предусматривает:

  • Рост доли акций компаний развитых стран.

  • Инвестиции в долговые инструменты: облигации развивающихся стран и корпоративные бонды.

  • Добавление альтернативных инвестиций: фонды частного капитала (private equity), инфраструктуры и недвижимости, а также хедж‑фонды.

  • Драгоценные металлы: золото и другие.

По замыслу регулятора, это должно не только повысить потенциальную доходность, но и улучшить сбалансированность портфеля за счет широкой диверсификации и снижения зависимости от цикличности и волатильности публичных рынков.

Актуализация допустимых инструментов для ЕНПФ

Параллельно Нацбанк обновляет перечень финансовых инструментов, доступных для размещения пенсионных накоплений, находящихся в его доверительном управлении. Цель – привести разрешенные инструменты в соответствие с новой стратегией и международной практикой.

Как меняется стратегия Нацфонда

Переход к более активной модели управления средствами Нацфонда начался еще в 2019 году:

  • От прежней консервативной структуры (≈80% облигации / 20% акции) фонд движется к более сбалансированному распределению.

  • Доля высокодоходных активов уже заметно выросла, и курс на их наращивание сохраняется.

В ближайшей перспективе альтернативные инвестиции в Нацфонде планируется увеличить с ~3% до 5%.

География инвестиций

И для ЕНПФ, и для Нацфонда увеличение доли высокодоходных классов активов будет происходить прежде всего за счет зарубежных рынков. Это расширяет набор инструментов и эмитентов, что повышает диверсификацию.

Ожидаемый эффект

  • Рост реальной доходности в долгосрочном горизонте.

  • Лучшее соотношение риск/доходность за счет разнообразия классов активов.

  • Снижение влияния рыночных циклов благодаря включению альтернативных стратегий и частных рынков.

Итог
Нацбанк выстраивает более «многоопорную» инвестиционную стратегию для ЕНПФ и Нацфонда: расширяет перечень разрешенных инструментов, укрепляет долю акций и альтернативных инвестиций и делает ставку на международную диверсификацию, чтобы обеспечить устойчивую доходность при контролируемом уровне риска.

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