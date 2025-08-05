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05.08.2025, 17:23

Казахстанец обязался ежемесячно выплачивать 200 тысяч тенге по чужому кредиту

Новости Казахстана 0 689

В Жамбылской области мужчина попал в долговую ловушку, согласившись помочь своему знакомому. По просьбе последнего он оформил на своё имя банковский кредит на сумму 1,9 млн тенге. Знакомый пообещал, что будет гасить задолженность самостоятельно. Однако слова не сдержал, сообщает Lada.kz. 

Фото: YouTube
Фото: YouTube

С учетом начисленных процентов сумма долга со временем увеличилась до 3 млн тенге, о чём сообщили в официальном Telegram-канале Жамбылского областного суда.

Пытался решить мирно — не получилось

Поначалу пострадавший не прибегал к судебной защите и пытался урегулировать конфликт мирным путем. Он неоднократно обращался к своему должнику с просьбами начать выплаты. Однако тот игнорировал обращения и не предпринимал никаких шагов для возврата долга.

Когда стало ясно, что добровольного решения не будет, мужчина подал иск в Шуский районный суд с требованием о взыскании всей суммы задолженности.

Судебный исход: медиативное соглашение и ежемесячные выплаты

В ходе рассмотрения дела суд предложил сторонам воспользоваться примирительными процедурами. В результате был заключён медиативный договор: ответчик обязался выплачивать по 200 тысяч тенге в месяц до полного погашения долга.

Суд утвердил соглашение, а истцу вернули уплаченную государственную пошлину. Определение суда вступило в законную силу.

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