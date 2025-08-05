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05.08.2025, 18:23

В Казахстане упрощают разводы — даже при наличии детей

Новости Казахстана 0 2 136

С 16 сентября 2025 года в стране вступают в силу новые нормы семейного законодательства, призванные облегчить бракоразводный процесс для граждан, сообщает Lada.kz. 

Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com

В соответствии с подписанными президентом поправками в Кодекс "О браке (супружестве) и семье", казахстанцы смогут оформить развод даже без согласия второй стороны, включая случаи, когда у пары есть несовершеннолетние дети. Это нововведение направлено на снижение бюрократической нагрузки и поддержку тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Три способа расторгнуть брак

На портале eGov.kz разъяснено, какие существуют пути официального расторжения брака:

  • Через органы ЗАГС – если супруги взаимно согласны, не имеют совместных несовершеннолетних детей и имущественных претензий.

  • Через суд – если есть несовершеннолетние дети, споры по имуществу или если один из супругов не согласен на развод.

  • Онлайн через портал eGov.kz – возможно при обоюдном согласии супругов и отсутствии детей.

Важные ограничения при разводе

Закон сохраняет определённые ограничения на расторжение брака:

  • Развод невозможен без согласия жены, если она беременна или с момента рождения ребёнка не прошло одного года (согласно статье 16 Семейного кодекса).

  • Брак может быть расторгнут в одностороннем порядке, если второй супруг:

    • Признан судом недееспособным,

    • Объявлен безвестно отсутствующим,

    • Осуждён к лишению свободы сроком не менее трёх лет.

Дополнительные изменения и практические детали

Обновлённый порядок содержит и другие важные моменты:

  • После развода через суд в ЗАГС обращаться не нужно – данные о расторжении брака вносятся автоматически.

  • Размер госпошлины составляет 0,3 МРП за развод, а при разделе имущества — 1% от суммы иска.

  • Вопросы алиментов, места жительства детей и раздела имущества решаются судом отдельно, в рамках дополнительного производства.

Пошаговые инструкции – в помощь гражданам

Министерство юстиции совместно с порталом eGov подготовило развернутую инструкцию по всем вариантам расторжения брака. Также доступны отдельные разъяснения по алиментным обязательствам и разделу имущества.

Цель изменений – облегчить жизнь граждан

Новая редакция Семейного кодекса позволяет быстрее и проще выходить из конфликтных и насильственных браков, особенно когда продолжение отношений ставит под угрозу благополучие одного из супругов или детей. Реформа направлена на поддержку принципов гуманности, прав человека и доступности правосудия.

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