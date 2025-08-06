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05.08.2025, 19:48

Пришло SMS от 1414? Не игнорируйте — это могут быть ваши деньги

Новости Казахстана 0 553

С начала 2025 года сотни тысяч граждан Казахстана начали получать SMS-сообщения с предложением оформить социальные выплаты без походов в ЦОН или подачи заявлений. Это стало возможным благодаря внедрению цифровых технологий в сферу оказания государственных услуг, сообщает Lada.kz. 

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Цифровая карта семьи — база для автоматических выплат

Как сообщили 5 августа в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН), на основе данных из различных государственных информационных систем создается так называемая Цифровая карта семьи (ЦКС). В ней уже содержится информация о 20,2 млн казахстанцев, объединенных в более чем 6,2 млн семей.

На базе этой карты система автоматически определяет, имеет ли гражданин право на ту или иную форму государственной поддержки.

11 видов пособий без визитов и заявлений

По данным МТСЗН, с помощью ЦКС граждане могут автоматически — без подачи заявления — оформить и получить следующие пособия и выплаты:

  • Социальная выплата на случай утраты трудоспособности;

  • Социальная выплата при потере работы;

  • Пособие или выплата по потере кормильца;

  • Пособие при рождении ребенка и по уходу за ним до 1,5 лет;

  • Пособие родителям (опекунам), воспитывающим ребенка с инвалидностью;

  • Пособие по инвалидности;

  • Пособие многодетным семьям;

  • Пособие матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа";

  • Адресная социальная помощь (АСП);

  • Единовременная выплата на погребение.

Кроме того, ЦКС информирует граждан о сроках истечения статуса «қандас», возможностях трудоустройства и назначении пенсионных выплат.

Что делать при получении SMS

Если система определяет, что человек имеет право на выплату, ему поступает сообщение от официального номера — контакт-центра 1414. Гражданину необходимо лишь подтвердить согласие, ответив на SMS.

«Оформление заявления и назначение пособия произойдут автоматически. Деньги будут перечислены на банковский счет гражданина», — сообщили в МТСЗН.

Внимание: возможны попытки мошенничества

В министерстве подчеркнули, что официальный отправитель уведомлений — только 1414. Отвечать следует только на сообщения с этого номера, чтобы избежать риска мошенничества.

По всем вопросам, касающимся социальных выплат, гражданам советуют обращаться в Call-центр по номеру 1414. Звонки на него бесплатны.

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