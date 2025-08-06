Пришло SMS от 1414? Не игнорируйте — это могут быть ваши деньги

С начала 2025 года сотни тысяч граждан Казахстана начали получать SMS-сообщения с предложением оформить социальные выплаты без походов в ЦОН или подачи заявлений. Это стало возможным благодаря внедрению цифровых технологий в сферу оказания государственных услуг, сообщает Lada.kz.
Как сообщили 5 августа в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН), на основе данных из различных государственных информационных систем создается так называемая Цифровая карта семьи (ЦКС). В ней уже содержится информация о 20,2 млн казахстанцев, объединенных в более чем 6,2 млн семей.
На базе этой карты система автоматически определяет, имеет ли гражданин право на ту или иную форму государственной поддержки.
По данным МТСЗН, с помощью ЦКС граждане могут автоматически — без подачи заявления — оформить и получить следующие пособия и выплаты:
Социальная выплата на случай утраты трудоспособности;
Социальная выплата при потере работы;
Пособие или выплата по потере кормильца;
Пособие при рождении ребенка и по уходу за ним до 1,5 лет;
Пособие родителям (опекунам), воспитывающим ребенка с инвалидностью;
Пособие по инвалидности;
Пособие многодетным семьям;
Пособие матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа";
Адресная социальная помощь (АСП);
Единовременная выплата на погребение.
Кроме того, ЦКС информирует граждан о сроках истечения статуса «қандас», возможностях трудоустройства и назначении пенсионных выплат.
Если система определяет, что человек имеет право на выплату, ему поступает сообщение от официального номера — контакт-центра 1414. Гражданину необходимо лишь подтвердить согласие, ответив на SMS.
«Оформление заявления и назначение пособия произойдут автоматически. Деньги будут перечислены на банковский счет гражданина», — сообщили в МТСЗН.
В министерстве подчеркнули, что официальный отправитель уведомлений — только 1414. Отвечать следует только на сообщения с этого номера, чтобы избежать риска мошенничества.
По всем вопросам, касающимся социальных выплат, гражданам советуют обращаться в Call-центр по номеру 1414. Звонки на него бесплатны.
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