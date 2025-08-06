Казахстанский спортсмен подставил новый BMW под удар колеса «КамАЗа»

Қазақ тіліне аудару

В Алматы произошел необычный инцидент, вызвавший бурное обсуждение в соцсетях: известный казахстанский бодибилдер Сергей Серещев подставил свой автомобиль BMW X5 под удар колеса от грузовика, чтобы оно не наехало на пешеходов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: dimashblog dimashblog/Instagram

Колесо неслось на высокой скорости

Происшествие случилось вблизи микрорайона Орбита-2. По словам очевидцев, от самосвала «КамАЗ» во время движения неожиданно отвалились два колеса. Одно из них сразу упало, а второе, отскочив, покатилось под уклон в сторону проезжей части и тротуара, где в этот момент находились люди и машины.

Смелое решение — в долю секунды

Как рассказал сам Сергей Серещев, он возвращался домой после тренировки. В какой-то момент автомобиль Audi, двигавшийся впереди него, резко свернул в сторону. В это же мгновение Сергей заметил, что в его сторону катится большое колесо. Осознав, что колесо может сбить кого-то из пешеходов или повредить другую машину, он инстинктивно направил свой BMW X5 левее, чтобы принять удар на себя.

Машина пострадала, но никто не пострадал

В результате столкновения у кроссовера оказались серьезно повреждены бампер, переднее правое крыло и фара. Сам водитель не пострадал. По словам Сергея, больше всего его порадовало то, что благодаря его действиям никто не получил травм.

Он также отметил, что приобрел эту машину совсем недавно — всего месяц назад. До этого у него были только автомобили с пробегом.

Причина происшествия — халатность шиномонтажников?

Позже выяснилось, что грузовик «КамАЗ», от которого отвалились колеса, недавно проходил шиномонтаж. Водитель грузовика заявил, что в случившемся виноваты мастера, которые плохо затянули крепления. В результате одно колесо упало, а второе сорвалось и стало неуправляемым снарядом.