Казахстанский спортсмен подставил новый BMW под удар колеса «КамАЗа»

В Алматы произошел необычный инцидент, вызвавший бурное обсуждение в соцсетях: известный казахстанский бодибилдер Сергей Серещев подставил свой автомобиль BMW X5 под удар колеса от грузовика, чтобы оно не наехало на пешеходов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Происшествие случилось вблизи микрорайона Орбита-2. По словам очевидцев, от самосвала «КамАЗ» во время движения неожиданно отвалились два колеса. Одно из них сразу упало, а второе, отскочив, покатилось под уклон в сторону проезжей части и тротуара, где в этот момент находились люди и машины.
Как рассказал сам Сергей Серещев, он возвращался домой после тренировки. В какой-то момент автомобиль Audi, двигавшийся впереди него, резко свернул в сторону. В это же мгновение Сергей заметил, что в его сторону катится большое колесо. Осознав, что колесо может сбить кого-то из пешеходов или повредить другую машину, он инстинктивно направил свой BMW X5 левее, чтобы принять удар на себя.
В результате столкновения у кроссовера оказались серьезно повреждены бампер, переднее правое крыло и фара. Сам водитель не пострадал. По словам Сергея, больше всего его порадовало то, что благодаря его действиям никто не получил травм.
Он также отметил, что приобрел эту машину совсем недавно — всего месяц назад. До этого у него были только автомобили с пробегом.
Позже выяснилось, что грузовик «КамАЗ», от которого отвалились колеса, недавно проходил шиномонтаж. Водитель грузовика заявил, что в случившемся виноваты мастера, которые плохо затянули крепления. В результате одно колесо упало, а второе сорвалось и стало неуправляемым снарядом.
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