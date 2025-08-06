Казахстанцам объяснили, что будет с долгом, если МФО исчезнет

Қазақ тіліне аудару

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана разъяснило , что закрытие микрофинансовой организации (МФО), включая случаи отзыва лицензии, не освобождает заемщиков от обязательств по ранее выданным микрокредитам. Все долговые обязательства продолжают действовать в полном объеме, сообщает Lada.kz.

Фото: pixabay.com

Кому возвращать долг: старый или новый кредитор

Даже после прекращения деятельности МФО заемщик по-прежнему обязан вернуть займ — либо самой МФО, если она сохраняет право требования, либо новому кредитору, в случае передачи долга. При этом заемщик должен быть официально уведомлен об изменении кредитора, а также о новых реквизитах для оплаты и порядке дальнейшего погашения задолженности.

Ответственный подход к оформлению микрозаймов

Финансовый регулятор настоятельно рекомендует гражданам ответственно относиться к получению микрокредитов. Важно помнить, что каждый микрозайм предполагает не только получение денежных средств, но и обязательство вернуть их с начисленными процентами.

Перед тем как подписывать договор, следует удостовериться в легальности деятельности МФО. Проверить наличие действующей лицензии можно через официальный сайт Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Заемщик имеет право на защиту

Кроме обязанностей, заемщики также обладают законными правами. В случае возникновения конфликтов или споров с МФО граждане могут обратиться к микрофинансовому омбудсману. Эта структура предоставляет бесплатную консультацию и правовую поддержку заемщикам.

Почему закрываются МФО: статистика и причины

По данным регулятора, в 2024 году в Казахстане прекратили деятельность 29 микрофинансовых организаций. Из них 17 компаний закрылись добровольно, а еще 12 — по решению уполномоченного органа. Среди основных причин — систематические нарушения законодательства, включая несоблюдение установленных финансовых нормативов.